Peligroso: así venden las bases de datos en el mercado negro de Colombia. Su información puede estar en manos criminales

A él no le importa quién pretende acceder a esa información y mucho menos para qué la quiere. Asegura tener en sus manos datos confidenciales de al menos 50.000 personas. “Mire, esta es la base de datos de los clientes de Davivienda, está la de Bancolombia, Grupo Aval. La de acá es la de Claro y también le tengo la de los usuarios de Movistar”, dice el hombre, orgulloso, mientras con su dedo índice desliza la pantalla de su celular y le da clic a cada una de ellas para que verifique que es real.

El vendedor admite que tiene fichas claves en los bancos y en las entidades que filtran todo lo que se necesite. Así es como funciona el negocio. Incluso se han creado grupos por Telegram en los que subastan el contenido que debería ser reservado y bien custodiado . Hasta historias clínicas venden por este medio. SEMANA conoció que dicha app de mensajería instantánea es la única que no obedece los requerimientos de las autoridades cuando se denuncian presuntas irregularidades.

Pero las compañías no están solo a merced de trabajadores deshonestos, sino que también son víctimas de sofisticados ataques, que incluyen el secuestro de datos; ransomware se llama esa modalidad. Los delincuentes logran entrar al servidor y bloquean el acceso. Es cuando la gente del común escucha que hackearon la página de la entidad o que tienen problemas con el sistema. Lo que está pasando en ese momento es que los directivos de las entidades empiezan a ser extorsionados. “Si no paga, no vuelve a ver sus datos, y, por el contrario, empezaremos a publicar”, son algunas de las amenazas que reciben.