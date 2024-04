Indignante: Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y su esposa viajan por el mundo con pasaporte diplomático. Esta es la historia

El pasaporte de Juan Fernando Petro fue expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 13 de octubre de 2022, es decir, dos meses después de que su hermano se posesionara como presidente de la república. El documento tiene vigencia hasta el 15 de enero de 2025. Al revisar la Resolución 6885 de 2023 en la que se especifica qué colombianos pueden tener derecho al pasaporte diplomático, no se muestra en ese grupo a los hermanos del jefe de Estado. Los únicos parientes que aparecen son los cónyuges y los hijos. No se menciona a hermanos, ni mucho menos a las cuñadas.

Sin embargo, la señora Beth Levy Bethel, de nacionalidad colombiana, nacida en el municipio de Lérida y esposa de Juan Fernando Petro, también tiene pasaporte diplomático. En el numeral 4 del artículo 25 de la resolución dice que los colombianos que viajan al exterior en cumplimiento de una misión diplomática de carácter temporal pueden tener ese tipo de pasaporte, pero si fuera ese el caso, la misión “temporal” no duraría dos años y tres meses, que es el tiempo de vigencia que tiene el pasaporte de la mujer. Y si fuera ese el caso, Bethel no podría ser beneficiada con el exclusivo documento, eso lo deja claro el artículo 27 de la misma resolución.

No hay que olvidar que el mismo presidente Petro le pidió a su hermano retirarse de la campaña presidencial durante 2022 y en marzo de 2023 le solicitó a la Fiscalía que lo investigara porque “quien quiera sacar provecho no tiene cabida, incluso si son mi familia”, dijo en su momento el primer mandatario. Juan Fernando sigue con su pasaporte diplomático vigente.

SEMANA conoció que Petro y su esposa pretendían llegar a Costa Rica en septiembre de 2023 con el pasaporte diplomático, pero con fines turísticos. Teniendo en cuenta que ese país exige visa de turismo, el consulado general de Costa Rica les respondió: “El Instituto de Enseñanza Cosvic, donde se indica que se le otorgará un doctorado honoris causa al señor Juan Fernando Petro, no es una entidad de Gobierno, por lo que se entiende que no es un viaje de interés oficial”, por eso le insistieron en presentar un pasaporte regular, a lo que la pareja habría respondido que no era posible por la inexistencia de libretas de pasaportes regulares en Colombia.

Anunció que dejará de usar el documento, que vence en 2025. “Qué voy a saber yo de normas. Yo no voy a utilizar mi pasaporte diplomático, cójanlo, destrúyanlo, a mí me interesa un comino ese pasaporte”, aseguró, contando que lo ha utilizado en tres oportunidades y que no lo volverá a hacer por dignidad, pues cataloga como humillante lo que está viviendo. Dichos pasaportes diplomáticos fueron expedidos cuando Álvaro Leyva era el canciller y ahora Luis Gilberto Murillo, quien está encargado de la cartera, deberá definir si suspende o no dichos documentos.