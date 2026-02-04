Juan Fernando Petro habla sobre los señalamientos de Pipe Tuluá, tras audio revelado por Vicky Dávila

A la misma hora que el presidente Gustavo Petro estaba dando su reporte sobre la cita con Donald Trump, la precandidata Vicky Dávila reveló una información que dejaba muy mal parado al primer mandatario.

Se trata de un audio de alias Pipe Tuluá, el hombre al que el Gobierno había enviado a Estados Unidos en extradición horas antes de la cita en la Casa Blanca. En este, asegura tener pruebas de cómo dio enormes sumas de dinero a la campaña del primer mandatario, por vía de su hermano, Juan Fernando Petro.

Gustavo Petro responde a la denuncia de Vicky Dávila y al audio de Pipe Tuluá sobre una supuesta financiación a su campaña presidencial

“Yo estoy acá tranquilo esperando que tomen esa decisión y, pues, creo que si estamos hablando de comprar funcionario, creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, afirma Pipe Tuluá en la conversación publicada por Dávila.

“Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos, para que vean que eso sí es prueba de que lo que me arman a mí relacionado con narcotráfico es falso, y eso sí lo voy a demostrar”, agrega el extraditado cabecilla en el audio que dejó como mensaje de despedida.

Sin embargo, el diario El Tiempo habló con Juan Fernando Petro. “Ustedes pueden preguntar, mirar libros. Lo que hicimos fue una campaña con las uñas, en hoteles baratos, para poder comer y dormir, una campaña a favor de mi hermano, por cuenta propia”, afirmó.

La prueba que Pipe Tuluá le entregó a Vicky Dávila revive el escándalo del Pacto de La Picota en la campaña de Petro

El hermano del presidente Petro niega la existencia del Pacto de La Picota, que fue la manera en que en la misma campaña se comenzaron a conocer sus visitas a las cárceles del país, en donde —supuestamente— se concretaron apoyos para la candidatura de su hermano. “Eso se lo han inventado los medios, es falso y me tienen que oír”, dijo.

Agregó también que, de Tuluá, él no había recibido “Ni un solo peso”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se refirió a los señalamientos de alias Pipe Tuluá. Lo hizo en una entrevista con el periodista Julio Sánchez Cristo, quien habló desde Washington con el presidente.

“Mire, hermano, pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé. Pitufo quería. Si yo quisiera estaría lleno de billete, solo que estaría preso, muerto, descuartizado; a mí esos chantajes —se lo dije a CIA— no van conmigo”, aseguró el jefe de Estado en ese espacio de W Radio.

Además, dijo: “Si cometió algún error, que lo pague (sobre los señalamientos a su hermano Juan Fernando Petro). Pero yo no me asusto con eso. No me hago elegir por asesinos. Por eso soy libre y me interesa seguir siendo libre; por eso podía extraditarlo y lo extradité”.

Las versiones que ha dado Juan Fernando Petro sobre su participación en la campaña son llamativas. En una entrevista con Los informantes él mismo reconoció que había puesto una suma importante de votos para la campaña. “El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que [Álvaro] Uribe entendió, él lo dijo: ‘Me parece raro que en lugares donde [Gustavo] Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente’. Nosotros vimos que entre Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo [Petro] obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes [...]; con ese millón y pico de votos fue que ganó”, dijo el hermano del presidente.

Gustavo Petro responde así por “el millón y pico” de votos que, según su hermano Juan Fernando, obtuvo graciasa él

El presidente Petro se refirió a esas declaraciones: “Pues siempre pierdo en el Norte de Santander, y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio; solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches, y siempre gano en el Urabá antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes. Mi triunfo se debe a una gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano: Nariño, Cauca, Valle y Chocó; un triunfo importante en el Caribe: Córdoba, Sucre Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y La Guajira, y al triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá. Gano porque un millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca”, manifestó el primer mandatario en ese momento.