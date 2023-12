“Con nombramiento de Juan Fernando Petro han realizado y recibido dineros a narcoterrorismo”, política salpicada por escándalo en la SAE contraataca

“Ante esta captación ilegal no estuve de acuerdo y empecé a alejarme, un día mientras pedía asesoría del procurador general de la comisión, doctor Edwin Villa, en medio de la conversación él me habla de las irregularidades que yo venía notando, me dijo que tuviera mucho cuidado que ese señor era peligroso y que él no había renunciado por temor”, señala en la denuncia la excandidata.