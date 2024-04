Juicio contra John Poulos por el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios sufrió un nuevo revés. Esto decidió el Tribunal

Laura Ojeda no logró tumbar al fiscal Mario Burgos en el proceso contra Nicolás Petro; estos son los argumentos de la Corte

Contexto: Laura Ojeda no logró tumbar al fiscal Mario Burgos en el proceso contra Nicolás Petro; estos son los argumentos de la Corte

El Tribunal no aceptó el recurso que pedía la nulidad de todo el proceso desde la audiencia del 6 de marzo, lo que incluía la declaración de Poulos bajo juramento en el que reconoció haber asesinado a la joven con la que sostenía una relación sentimental. En su testimonio aseguró que no se acordaba de nada por las drogas que había consumido en un establecimiento y en el apartamento.

“Esa noche consumimos tres bolsas de tussi con tequila y la hookah (pipa de agua). Desde ahí lo único que recuerdo es que tuvimos relaciones y me quedé dormido, pero el resto no recuerdo, es un poco confuso. Lo único que puedo decir es que yo no maté a Valentina”.