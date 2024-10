Julia Miranda habla en SEMANA sobre la COP16: “El mundo nos está mirando y en nuestros ecosistemas están pasando cosas muy graves”

Julia Miranda: En cierta medida, sí. Ha habido muchos foros a nivel nacional, en los medios de comunicación han desarrollado instrumentos muy bonitos para contar no solo que es la COP sino para hablar de la biodiversidad en Colombia. Han abierto espacio en los colegios, las universidades y otros escenarios para hablar de la riqueza natural y de los problemas que ocurren. También el gobierno ha hecho una serie de operativos, como el reciente de Chiribiquete y el del parque Farallones de Cali, para enfrentar esa amenaza de orden público y de falta de gobernabilidad en esos territorios. En la llamada zona verde, habrá muchos espacios para mostrar lo que se está haciendo bien y eso me parece muy importante.

Julia Miranda: Declarar un parque nacional no ha sido fácil siempre en el país. Pero Colombia siempre ha tenido claro que hay unas áreas que deben ser protegidas. Esa estrategia, unida a los resguardos indígenas, contemplados también por la Constitución del 91, han demostrado que esta siempre será la estrategia más eficaz para la conservación de la biodiversidad. Por un lado, por el uso sostenible que hacen las comunidades ancestrales de sus territorios y por el otro, por el blindaje constitucional de estas áreas en las que no se permite desarrollar proyectos productivos, ni proyectos viales, ni de infraestructura de ninguna naturaleza. La Constitución lo que dice es que están declarados a perpetuidad, que no se les puede cambiar su uso y que no hay actividades que cambien esa función de conservación que pueda ser desarrolladas dentro de esas áreas. El artículo 63 de la Constitución las declara inalienables, imprescriptibles e inembargables. Así, los parques y los resguardos han sido la herramienta más potente y más efectiva de conservación de nuestro mayor tesoro natural.