La defensa de Santos a Luis Fernando Andrade, afirma que “le prestó un gran servicio al país, si hubiera sabido de corrupción lo habría sacado”

“Yo no soy amigo personal del señor Andrade, nunca he estado en la casa de él, él no ha estado en el mío, pero esto es una injusticia, creo que no es una persona que deba estar siendo acusada, el juez decidirá si es o no responsable, pero yo creo que no lo es. Yo estoy acá no para responder por el doctor Andrade, sino por la forma transparente como se hacían las cosas en mi gobierno”, dijo Santos al defender a su exfuncionario acusado de participar en el gigantesco escándalo de corrupción de la multinacional brasilera Odebrecht.