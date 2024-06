La histeria y las bodegas que estarían dejando mal parado al director (e) de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Jhon Camargo

La última semana no ha sido buena para el director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Jhon Camargo. El pasado miércoles 12 de junio, la Procuraduría le abrió una investigación tras la queja de la exdirectora de esa entidad, Martha Lucía Zamora, quien lo señaló de hacerle un interrogatorio similar al que le hicieron en el juicio disciplinario contra el excanciller Álvaro Leyva por el caso pasaportes. Ahora SEMANA conoció graves denuncias dentro de la ANDJE sobre el comportamiento de Camargo con sus funcionarios, su posible vinculación con bodegas para que apoyen su gestión en redes sociales, y hasta las presiones que tendría con la prensa para publicar temas de su interés.

En los años de vida que llevo conociendo la realidad política del país, no tengo memoria de un exfuncionario público que vaya a la Procuraduría a denunciar que le pidieron ampliar un informe, solo Zamora. Escuchen al director general (e) de la @AgenciaDefensaJ , Dr J. Camargo. pic.twitter.com/DpNIqB2iMl

Pero el señalamiento que hizo Martha Lucía Zamora el pasado 15 de mayo, en calidad de testigo en el juicio contra Leyva, fue que “de manera muy extraña, el actual director de la Agencia, Jhon Camargo, estando encargada la actual secretaría Jurídica de la Presidencia (Paula Robledo), me solicitaron que ampliara una información sobre mi informe final de gestión, en donde me hicieron una serie de preguntas que son absolutamente similares a las que me han hecho hoy en día del caso de la licitación de Thomas Greg”.