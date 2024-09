La historia secreta de la toma en Los Pozos, Caquetá, donde la Policía fue secuestrada, humillada y un uniformado fue asesinado

En el primer trimestre del 2023 se presentó una grave situación de orden público, en Los pozos, en San Vicente del Caguán Caquetá, en donde la comunidad ingresó a las instalaciones de una petrolera prendiendo fuego por donde pasaban, en el lugar había un contingente del Esmad que debía haber sido retirado días antes, pero al parecer, por negligencia de una oficial, no se cumplió con la orden y el caso terminó con un policía asesinado.

El general retirado, Tito Castellanos, entonces subdirector de la Policía, reveló que él había dado la orden que el contingente del Esmad, que estaba en Los Pozos, debía ser retirado y trasladado a Florencia. Sin embargo, reveló a SEMANA el general, que su orden nunca se cumplió, por falta de disposición de helicópteros y responsabilizó directamente al entonces director de Antinarcóticos, el coronel, Édgar Cárdenas.

“La génesis presuntamente o supuestamente de toda esta situación nace en el año 2013, exactamente en febrero, cuando en Los pozos, Caquetá, a finales de febrero, habían dos o tres secciones del Esmad prestando un servicio, en una reunión habitual que yo hago los días lunes con todos los comandantes, di la orden de que ese personal fuera extraído helicoportadamente de ese sitio hacia Florencia, puesto que ya la situación fáctica del servicio había terminado”, explicó el general Castellanos.

El general Tito Castellanos, acusó directamente al coronel Édgar Cárdenas, exdirector de la Policía Antinarcóticos, de haber desobedecido una orden suya en el lamentable caso de Los Pozos, Caquetá. | Foto: SEMANA

Agregó que: “El día 4 o 3 no recuerdo bien, a principios de marzo, me llaman a las 4 de la mañana el comandante del Caquetá informándome de que se había presentado una situación en Los pozos y que requería urgentemente apoyo, a lo cual manifesté, inmediatamente coordinó los helicópteros para que lleguen a apoyarlo y recojan el personal que supuestamente estaba en Florencia”.

Según el general Castellanos, el Comandante del Caquetá, le reconoció que el personal del Esmad nunca fue retirado como él lo había ordenado días atrás. “Me manifiesta que no, que ese personal nunca fue extraído y que se encontraba dentro de Los pozos y que estaba teniendo confrontación, a lo que yo le argumenté que habían incumplido una orden, que qué pasaba. Él me dio unos argumentos válidos en su momento, que los helicópteros estaban en autorización y que el director de antinarcóticos le había informado que todavía no estaban autorizados, habían pasado cinco días y se había presentado esa calamidad”.

Brigadier en retiro General Tito Castellanos, exsubdirector de la Policía. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“El coronel Edgar Cárdenas, era el director de antinarcóticos, al cual directamente yo le di la orden de los helicópteros. Hay un procedimiento que se tiene que hacer, pero esos procedimientos ellos los tienen que realizar de una manera rápida y lo normal es que le informen si el procedimiento avanzó o no avanzó. Si estamos hablando del último lunes de la semana, de febrero, no sé, creo que es el 27 o 26, no lo tengo claro. Él tenía que haberme informado de cómo iba el procedimiento, por lo cual si no le informan si se ha presentado contratiempo, pues uno deduce de que se cumplió la orden”, explicó el general Castellanos.

Añadió el general Castellanos que: “yo llamé directamente al coronel (Édgar Cárdenas) que estaba haciendo curso para general ese año y le manifesté mi molestia y le dije exactamente qué había pasado. A lo que él me respondió que los helicópteros estaban en autorización, yo le manifesté en su momento que no debía ser así, que tenía que haber informado a tiempo y que esas situaciones no se podían dejar pasar por alto. Desde ahí empezó mi calvario”.

Según el general Tito Castellanos, la Fiscalía no lo ha vinculado al caso de El Bendecido. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Al calvario al que hace referencia el general Castellanos, es a la campaña de desprestigio que se inició en su contra desde que ocurrieron los hechos de Los Pozos, en donde lo han vinculado con casos de corrupción y narcotráfico.

De acuerdo con el general Castellanos, por el caso de Los pozos, él tiene que declarar ante la Justicia Penal Militar y según él oficial, allí va a contar que efectivamente hubo personal que desobedeció una orden suya, en dicho caso, que terminó en tragedia con el asesinato a manos de la comunidad de un subintendente de la Policía.