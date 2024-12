La fórmula para lograr su libertad fue paralizar al país. Los Ochoa decidieron no dejarse chantajear y, por el contrario, pusieron una bolsa inimaginable de dinero para quienes ofrecieran información de su paradero. Y crearon una organización armada que muchos registran como el inicio del paramilitarismo en Colombia: MAS (Muerte a secuestradores). Se cree que alcanzaron a tener 2.230 hombres, según notas de SEMANA de la época. Al grupo le atribuyen decenas de asesinatos y torturas. Fabio, quien debía tener para la época 25 años, fue miembro de ese MAS que buscaba a su hermana. El menor de los Ochoa, sin embargo, por su corta edad nunca llegó a estar verdaderamente en la cúpula del cartel, pero sí fue un testigo sin igual de la guerra de carteles que se vivió.

Los hechos que lo llevaron a una celda en los Estados Unidos no tienen que ver con Pablo Escobar. Aunque Fabio inicialmente aceptó una tregua y entregas voluntarias durante los acuerdos de extradición de los años 90, posteriormente volvió al narcotráfico. Fue capturado en 1999, en medio de la sonada Operación Milenio, y luego extraditado a los Estados Unidos en 2001, donde se le condenó a 30 años de prisión. La mayoría los pagó en una cárcel de máxima o media seguridad.

Para el papel que tuvieron en la historia del narcotráfico, la vida de los Ochoa ha tenido un muy bajo perfil en las últimas décadas. No se trató de narcotraficantes llenos de excesos, si se comparan, por ejemplo, con los Escobar o con Carlos Lehder. De ellos, muchos recuerdan el amor del patriarca por criar y competir con caballos de paso fino, incluso en círculos internacionales. Su devoción por estos animales no conocía límites, y no escatimaba en gastar pequeñas fortunas para adquirir los ejemplares más exclusivos o para organizar competencias ostentosas en su finca, donde mezclaba negocios y entretenimiento. Era el dueño del criadero La Margarita del 8 y del estadero Las Margaritas, dedicados a su pasión equina.