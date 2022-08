“La perdición”: el trino con el que Marbelle criticó la posesión de Gustavo Petro

Marbelle siempre ha mostrado su oposición contra Gustavo Petro, lo hizo durante la campaña hacia la Presidencia y, luego de la victoria, la cantante mantiene su posición y publicó un fuerte comentario desde su cuenta de Twitter a pocas horas de la posesión del nuevo mandatario.

“Estamos a 1 día … de la perdición”, fue el contundente mensaje de la intérprete este sábado 6 de agosto, cuando falta poco para que el líder de izquierda asuma la Presidencia de Colombia.

Estamos a 1 día … de la perdición! — MARBELLE (@Marbelle30) August 6, 2022

La publicación la aprovecharon algunos cibernautas para reclamarle su intención de salir del país, como lo había manifestado anteriormente de darse la victoria en las urnas de Gustavo Petro. “Estás que te vas y te vas y te vas no te has ido”; “Así es, piérdase”; “¿Y tú no te has ido, qué carajos haces aquí?”, fueron algunos de los mensajes que publicaron a Marbelle en su cuenta de Twitter.

También hubo mensajes de usuarios en la red social que comparten el pensamiento de la cantante. “Últimas horas de democracia en Colombia”; “Únete a las marchas. Somos Oposición Ciudadana”, y “el ultimo día en democracia”.

La cantante también había criticado el logo que se usará durante la transmisión de televisión en el que se verá todo el acto del traslado del mando del presidente actual, Iván Duque, al electo.

El reconocido publicista y diseñador Carlos Duque fue el encargado de crear la imagen. “La diversidad cultural y sexual y el gran acuerdo nacional por el cambio”, señaló el diseñador de la pieza gráfica, Carlos Duque, mediante su cuenta de Twitter en una respuesta añadida a la imagen del logo.

Le faltaron los rifles a las mariposas 🦋 — MARBELLE (@Marbelle30) July 25, 2022

La intérprete de ‘Adicta al dolor’ no ocultó su molestia con el diseño del logo y aseguró por medio de un trino que a las mariposas les habían faltado incorporarles rifles.

El comentario de Marbelle generó la molestia de cientos de seguidores del presidente electo Gustavo Petro en redes sociales, quienes empezaron a enviar todo tipo de respuestas, algunas insultantes respecto a la opinión de la artista. También se sumaron opiniones de usuarios afines al gobierno actual, dándole la razón a Marbelle y rechazando el diseño que se emitirá en la transmisión de posesión.

Gustavo Petro también hizo una publicación con el logo, invitando a los colombianos a que se unieran a la ceremonia en la que asumirá como nuevo presidente. Señaló que espera masivamente al pueblo bogotano y colombiano el próximo 7 de agosto, en el centro de Bogotá.

“Cada plaza y plazoleta del centro tendrá una explosión de cultura y de alegría. Todas las calles, plazas del centro se llenarán del propietario del Estado: el pueblo”, escribió el presidente electo junto con las mariposas.

Posesión presidencial de Gustavo Petro: fecha, hora y dónde verla en vivo

Este 7 de agosto Gustavo Petro se posesionará como presidente de la República después de ganar las elecciones presidenciales el pasado 19 de junio. Desde este domingo, por primera vez, Colombia tendrá un gobierno de izquierda.

La posesión se realizará en la Casa de Nariño en Bogotá y es la ceremonia que oficializa el comienzo de un nuevo gobierno para Colombia. En esta ceremonia se le pone fin al mandato de Iván Duque como presidente, que entrega cargo al ganador de las elecciones presidenciales de 2022.

Este evento iniciará a las 10:00 a. m. y podrá ser seguido en SEMANA TV en Colombia y en cualquier país del mundo. Sin embargo, la posesión como tal de Gustavo Petro está programada para las 3:00 p. m. de este domingo 7 de agosto.

En Bogotá estarán habilitados el Parque Santander, la Plazoleta del Rosario, la Plaza de Las Nieves y el Parque de los Periodistas en el centro de la capital, para que los seguidores del presidente electo se acerquen y disfruten de la posesión, mientras se llevan a cabo otros eventos musicales y culturales completamente gratuitos.