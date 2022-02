La primera macrorrueda de filantropía que se hará en Colombia | ¿Cuándo será?

SEMANA: ¿Cuéntenos a qué se dedica la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional del país?

Viviana Manrique (V. M.): Los objetivos de la Agencia están en la recepción de toda la cooperación internacional no reembolsable. Acompañar las políticas de administración de recursos conforme a los lineamientos de la política exterior que determina la Cancillería colombiana. No solo la recepción, sino también la oferta de la cooperación desde Colombia hacia el exterior.

SEMANA: Háblenos del evento que tiene programado de la primera macrorrueda de filantropía.

V. M.: Históricamente en Colombia y en la mayoría de los países del mundo se han realizado macrorruedas de negocios para atraer la inversión de extranjeros. En este caso lo que estamos impulsando es una macrorrueda de filantropía con –y para– la cooperación internacional. Esto significa que es la primera que se hace en Colombia y en el continente.

Hemos convocado a más de 500 organizaciones internacionales, fundaciones, oenegés y asociaciones que les interesa hacer filantropía en Colombia. Estamos construyendo, previo a esta macrorrueda, una oferta acordada con cada uno de estos filántropos de respuesta colombiana para los proyectos o ideas que tengan de su interés. La idea es llegar a una macrorrueda en la que se sienten las dos partes y ya tengan claro para qué se van a sentar, con una ficha metodológica de proyecto en la mano y solamente para discutir los términos de la financiación.

Ese es el modelo de la macrorrueda, formato híbrido –dos días en Medellín, 28 y 29 de abril– organizado con Plaza Mayor, con la instalación del presidente Iván Duque y con la idea de mostrar cómo se replantea la cooperación tradicional que siempre ha sido a través de gobiernos para encontrar otras fuentes de recursos distintos, aplicando lo que también se conoce como alianzas multiactor, donde la cooperación no solamente es gobierno a gobierno, sino también incluye al sector privado, entendido como empresas, fundaciones, oenegés, organizaciones.

SEMANA: ¿Qué filántropos estarán allí?

V. M.: Estará TikTok, una de las empresas grandes que en este momento representa para las redes sociales y para las economías de tecnología un cambio muy importante. Tenemos también confirmados los de Royal Caribbean, que manejan los cruceros a nivel internacional. Gente de Samsung, la cadena Hilton, Pagos digitales, otra empresa de criptomonedas, y así diferentes empresas, fundaciones y organizaciones que nos están apoyando.

Lo que buscamos es aterrizarnos en los temas prioritarios de lo que ha sido la cooperación para Colombia y algunos temas que ellos mismos nos están proponiendo muy en la línea de la tecnología y del acceso a la tecnología.

Estará también Indra, tenemos muchas empresas asiáticas, de Oriente Medio, África, Europa.

SEMANA: Indra es la empresa que contrató la Registraduría para temas de ‘software’ en las elecciones, ¿esta visita tiene algo que ver con el panorama electoral?

V. M.: No, no tiene nada que ver. Este es un proyecto de capacitación en habilidades tecnológicas en entornos vulnerables. Lo que ellos quieren aportar es su programa de capacitación para jóvenes, también tienen un programa para mujeres y para población migrante, que luego se convierte en un programa de empleabilidad para estas poblaciones que se quieren capacitar. No tiene nada que ver con los asuntos electorales.

SEMANA: Hablando de su gestión en la APC, ¿qué se ha logrado en términos académicos?

V. M.: Hace un mes firmé un acto administrativo en el que creo el Observatorio de cooperación internacional. Es el primer observatorio de cooperación en Colombia y el cuarto en el mundo, después del de México y Barcelona.

La idea es convertirnos desde la APC en un centro de pensamiento que profundiza el pensamiento de la cooperación internacional que muestra cuáles son las experiencias exitosas de lo que ha sido la cooperación en Colombia. Nos relacionamos con universidades, por ejemplo de Tsinghua en China, que ya tenemos un convenio para comenzar a hacer intercambios en documentos e investigaciones. Queremos construir un think tank de cooperación con diferentes universidades nacionales e internacionales y estamos construyendo un centro de documentación virtual donde están los documentos de lo que han sido las experiencias de cooperación en Colombia.

Hemos invitado a las agencias internacionales a que también nos den charlas a territorios, a departamentos, a alcaldías, a diferentes poblaciones acá en Colombia para que nos cuenten cómo ha sido su trabajo como agencia o desde los gobiernos.

También hemos convocado un trabajo con sector privado que estamos articulando desde el punto de vista académico esas alianzas multiactor que nos exige la Ocde como país miembro y economía emergente. Ese observatorio lo que piensa es tener documentos, análisis, una biblioteca virtual, conferencias permanentes, para que en Colombia contemos lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y cómo estamos replanteando el concepto de la cooperación internacional.

SEMANA: ¿En materia de desarrollo y ruralidad, que es otro de los frentes, qué avances ha logrado?

V. M.: Hemos diseñado una estrategia que se llama ‘Cooperación APC llega a las regiones’. Empecé hace como unas tres semanas a viajar por todo el país y la idea es llegar a todos los departamentos a más tardar en mayo, para hablar con las gobernaciones que tenemos un plan institucional de cooperación, porque lo que nos interesa es que podamos articular mejor ese relacionamiento entre los cooperantes que llegan a los territorios, las autoridades locales y la agencia con el apoyo de técnico que nosotros tenemos, especialmente en formulación de proyectos.

Lo que nos interesa es que desde la agencia vamos a aumentar la capacitación para alcaldías, gobernaciones y sociedad civil en temas de capacitación de formulación de proyectos y metodologías, que es uno de los principales problemas de por qué estos territorios no acceden a la cooperación y desde la agencia lo que estamos haciendo es contando cómo se pueden vincular a estas iniciativas.

Vamos a iniciar el 7 de marzo con un diplomado en alianza con la Universidad Militar. La APC financia unos cupos para autoridades locales de todo el país y algunos de sociedad civil, donde vamos a hacer un diplomado en cooperación internacional y en formulación de proyectos. Lo que nos interesa es que podamos llegar a las regiones con capacidades para formular proyectos y que podamos llegar a más recursos, pero que no tengamos que decir que por debilidades metodológicas perdemos recursos de cooperación.

SEMANA: Vi que hace unos días lograron acuerdos con Ruanda en Expo Dubái, ¿qué se concretó allí?

V. M.: Efectivamente, Colombia logró una articulación con el centro de pensamiento de Ruanda que en este momento es el centro de pensamiento que lidera toda la cooperación sur-sur y lo que llamamos la cooperación global. Colombia en este momento entra como un líder a esta alianza entre África, Oriente y Colombia (América Latina), liderando cómo se realiza la oferta de cooperación sur-sur. Estamos liderando cómo se formulan los proyectos, cómo respondemos a las necesidades de lo que se llama el sur global y cómo podemos mejorar esa formulación de proyectos de nuestros países que respondan a la necesidades del mundo, pero desde la oferta de los países del sur. Entonces entramos con Ruanda, tenemos un calendario bastante robusto en actividades, conferencias, publicaciones y investigaciones, explicándole al resto de países cómo podemos desde la cooperación sur-sur ofrecer las experiencias exitosas de nuestros países.

SEMANA: ¿Cómo está Colombia en materia de cooperación internacional?

V. M.: Estamos muy bien posicionados en el continente y en el mundo. Los últimos meses estuve precisamente en El Cairo en el evento de todas las agencias de cooperación sur-sur; estuve en Seúl con las agencias de cooperación de Asia y Oceanía, y recientemente estuve en Expo Dubái mostrando nuestra experiencia, y realmente Colombia tiene un gran reconocimiento en la administración de recursos. Para los donantes da mucha transparencia que el Gobierno nacional administre recursos y que no genere un gasto adicional.

SEMANA: Quedan unos meses del gobierno del presidente Iván Duque, ¿qué objetivos tienen desde la APC en este tiempo?

V. M.: Para estos meses tenemos cuatro estrategias. Una, la que ya hablamos, lograr la primera macrorrueda de filantropía con cooperación internacional no reembolsable que nos sirva como modelo para los próximos gobiernos y que no se pierda ese ejercicio. Dos, la APC llega a la región. La idea es que vamos a recorrer todo el país contándoles las oportunidades que se tienen con la cooperación internacional y cómo podemos establecer las habilidades de los funcionarios locales en alcaldías y gobernaciones para formular proyectos. Tres, cooperación con competitividad, que iniciamos la estrategia desde noviembre del año pasado y nos articulamos con las agendas de cooperación de los diferentes países con las agendas departamentales en competitividad.

Cuatro, el fortalecimiento académico de la cooperación donde dejamos documentada toda la experiencia de lo que ha hecho Colombia en cooperación con algunas recomendaciones. Hemos contratado un estudio en la ATP, que tendremos a finales de junio, para entregar al próximo gobierno de todo lo que vemos de cómo va la cooperación y de cómo recomendamos podríamos seguir mejorando los procesos de cooperación. Estamos fomentando el análisis del impacto de la cooperación para que no solamente se queden los recursos, sino también un foco estratégico, de cómo se debe recepcionar la cooperación.