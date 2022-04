La recta final: ¿por qué Petro va ganando la carrera por la Presidencia y qué pasa con Fico?

Después de meses de una intensa campaña y en medio de una dura polarización, la carrera por la presidencia entró en su recta final. El próximo 29 de mayo, los colombianos acudirán a las urnas para la primera vuelta. A solo cinco semanas, según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA, Gustavo Petro se consolida como puntero, con el 38 por ciento. Lo sigue Federico Gutiérrez, con 23,8 por ciento, a una distancia de 14,2 puntos porcentuales. Sin embargo, el exalcalde de Medellín duplica y más a Rodolfo Hernández, quien aparece en el tercer lugar, con el 9,6 por ciento. Mientras tanto, Sergio Fajardo, quien puso en marcha su “remontada”, sigue en el cuarto lugar, con el 7,2 por ciento, lo que significaría que su estrategia no le está funcionando. Íngrid Betancourt registra 0,9 por ciento, al igual que John Milton Rodríguez. Por su parte, Luis Pérez obtiene 0,4 por ciento, y Enrique Gómez, 0,3 por ciento. El voto en blanco reporta 7,6 por ciento; por ninguno, 2,1 por ciento; y no sabe o no responde, 8,8 por ciento.

En un posible escenario de segunda vuelta, Petro también les saca ventaja a sus posibles contrincantes. Toma aire y amplía la distancia con respecto a cada uno de ellos, en comparación con la encuesta del CNC para SEMANA del pasado 31 de marzo. Si el candidato del Pacto Histórico se enfrentara con Fico, y la segunda vuelta fuera hoy, le sacaría 7,9 puntos porcentuales. Petro tendría 44,8 por ciento, y Fico llegaría a 36,9 por ciento. Llama la atención que el voto en blanco alcanzaría el 5,2 por ciento; 8 por ciento dice no estar dispuesto a votar por ninguno de los dos; y un 5,1 por ciento no supo o no respondió. Estos porcentajes hacen pensar que los dos candidatos todavía tendrían margen para crecer.

Si la segunda vuelta fuera entre Petro y Rodolfo Hernández, el candidato del Pacto Histórico llegaría a 44,1 por ciento, y el exalcalde de Bucaramanga, a 34,1 por ciento. Si el candidato para enfrentar a Petro fuera Sergio Fajardo, el panorama sería 43,4 por ciento para Petro, y 35,8 por ciento para Fajardo. Enfrentados Íngrid Betancourt y Petro en una eventual segunda vuelta, el candidato del Pacto Histórico llegaría a 46,9 por ciento, y la candidata del partido Verde Oxígeno, a 23,2 por ciento.

Gustavo Petro lleva un año punteando en todas las encuestas. Su estrategia de comunicación es efectiva y su plan de gobierno, aunque genera controversias en algunos puntos, logra copar los espacios del debate. De hecho, buena parte de la conversación política y en redes sociales gira en torno a sus propuestas. Además, Petro ha sido el único que se ha arriesgado a salir a la plaza pública y es común verlo recorriendo el país en medio de grandes concentraciones de seguidores. Sin duda, es el candidato que parece tener la campaña más organizada y no le faltan alfiles fuertes que lo defienden a capa y espada.

Hoy a Petro nada parece hacerle daño. Ni siquiera los escándalos de las últimas dos semanas impactaron su intención de voto. Quienes ya decidieron votar por él están firmes. No le hicieron mella ni la visita de su hermano Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota, donde conversó con condenados por corrupción y parapolítica, entre ellos Iván Moreno y Álvaro ‘Gordo’ García; ni la tormenta que se desató por las supuestas conversaciones y ofrecimientos de Piedad Córdoba a varios extraditables. El candidato del Pacto Histórico ha salido adelante de estas dificultades con una explicación: todo se trató de un supuesto entrampamiento para afectar su campaña.

Federico Gutiérrez, por su parte, tiene un gran reto como el segundo en intención de voto. En el tiempo que falta deberá dinamizar su campaña, que, a la luz de esta encuesta del CNC, se ve estancada en primera vuelta y perdiendo espacio en segunda. Sin embargo, sus cifras están muy por encima de los demás aspirantes y sigue siendo el favorito para pasar a una posible segunda vuelta y medirse frente a Petro. Lo mejor que le puede pasar a Fico es que esa segunda vuelta se dé y que, en un reacomodamiento de fichas, se consolide una oportunidad para que él pueda ganarle a Petro. En todo caso, como están las cosas hoy, no la tiene fácil.

El equipo de Fico tendrá que sentarse y pensar muy bien cómo puede dar la pelea y contrarrestar a Petro, un candidato que no ha parado de crecer aun en las turbulencias. ¿No será el momento de identificar qué le falta a esa campaña? Quizá Fico deba pasar al terreno de las propuestas concretas, evaluar si llegó la hora de ir a la plaza pública sin temores y asumir su papel de verdadero contrincante del candidato del Pacto Histórico, más allá de las peleas diarias. Como los colombianos mayoritariamente quieren un cambio, Fico debe lograr demostrar que él podría representar ese anhelo. Esa es la única manera de ganarse los votos. A la presidencia no se llega solo con alianzas políticas y videos en redes. Definitivamente, hay que tener mucha iniciativa.

En el caso de Rodolfo Hernández, lo que demuestran todas las encuestas es que su electorado lo sigue de manera fiel, haga o no haga campaña, salga o no salga de Bucaramanga, y diga lo que diga, así cometa errores o demuestre que es muy frágil en ciertos temas, por ejemplo, en geografía. Esta semana, Federico Gutiérrez tuvo que auxiliarlo cuando le preguntaron en un debate por el Acuerdo de Escazú. Pero las cifras del CNC también demuestran que Hernández no está creciendo y que, de esta manera, le va a quedar imposible pasar a una segunda vuelta. Como se comprometió a no establecer alianzas políticas de ningún tipo, su único camino es el voto de opinión, que también se lo están disputando los demás contrincantes. Su época de conquistar a punta de TikTok ya pasó.

La situación de Sergio Fajardo es compleja. A pesar de todo lo que ha hecho en las últimas semanas, tratando de recuperar terreno, su campaña cada vez pierde más protagonismo. Incluso, su pareja, la canciller del Gobierno de Juan Manuel Santos, María Ángela Holguín, se lanzó al ruedo para acompañarlo. Las posibilidades de que Fajardo pase a una segunda vuelta son hoy prácticamente nulas, según la encuesta del CNC.

Íngrid Betancourt, por su lado, se ha convertido en una especie de conciencia moral de la campaña, al igual que Enrique Gómez. Aunque las cifras de intención de voto no los favorecen, el papel de ambos en este proceso electoral ha sido destacado y, en muchos momentos, valiente.

Petro se ha consolidado en todas las regiones, especialmente en Bogotá (47,3 por ciento), el Caribe (49,7 por ciento), el Pacífico (52,7 por ciento) y en todos los estratos y grupos poblacionales. Gutiérrez casi lo dobla en Antioquia y el Eje Cafetero, con 40,6 por ciento; y en casi todas las demás regiones, excepto en el centro oriente, es el segundo.

La migración de votos

En esta encuesta del CNC para SEMANA, hay datos interesantes que vale la pena mirar con detenimiento. Si la segunda vuelta fuera hoy entre Petro y Fico, ¿hacia dónde se moverían los votos de los perdedores?

En el caso de Rodolfo Hernández, el 40,2 por ciento de sus votantes se irían con Federico Gutiérrez, y un 22,4 por ciento, con Gustavo Petro. Un 23,9 por ciento no votaría por ninguno, y en blanco lo haría el 11,9 por ciento.En cuanto a los votos de Sergio Fajardo, en este mismo escenario, un 58,5 por ciento de sus militantes se iría con Fico, y un 18 por ciento, con Petro. Mientras tanto, un 15,3 por ciento no estaría dispuesto a acompañar a ninguno de los dos. El voto en blanco sería de 5,5 por ciento. Todo esto independientemente de si Hernández y Fajardo deciden acompañar a Petro o a Fico, o si se van a ver ballenas.

En los próximos días, la decisión del expresidente César Gaviria y el Partido Liberal sobre a qué candidato presidencial acompañarán podría fortalecer aún más a Petro o darle un fuerte impulso a Fico. El anuncio está por conocerse. De igual manera, se espera que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y Cambio Radical también hagan pública su decisión, aunque el nombramiento del exministro Luis Felipe Henao como jefe de debate de Fico, para muchos, indica que esa colectividad está con el candidato del Equipo por Colombia. En cuanto al Centro Democrático, el partido sigue analizando a quién apoyar y aún no se descarta que incluso deje en libertad a la militancia.

Petro seguirá trabajando para lograr su principal objetivo: convertirse en el presidente de Colombia en primera vuelta. Todavía puede lograrlo.

FICHA TÉCNICA

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S. A. • PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: revista SEMANA • FUENTE DE FINANCIACIÓN: revista SEMANA • UNIVERSO EN ESTUDIO: mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en los municipios de Colombia y con intención de votar en las próximas elecciones presidenciales. Como mecanismo de estratificación estadística se establecieron 6 regiones geográficas de la siguiente manera: (1) Antioquia + Eje Cafetero: Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda; (2) Bogotá: Bogotá D. C.; (3) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés y Providencia; (4) Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca; (5) Centroriente: Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Arauca y Casanare y (6) Centrosur: Huila, Tolima, Meta, Caquetá y Putumayo. • DISEÑO DE MUESTREO: el diseño de muestreo es probabilístico, en cuatro etapas y estratificado con selección de muestras aleatorias simples de unidades estadísticas en cada etapa. En la primera etapa de muestreo se realizó una selección de municipios dentro de cada región geográfica (estrato estadístico), considerando a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio y Cúcuta como municipios de inclusión forzosa en la muestra; del resto de municipios en el universo en estudio se realizó la selección aleatoria de algunos de ellos; en total 101 municipios. En la segunda etapa se realizó una selección aleatoria de manzanas cartográficas dentro de los municipios, trabajo hecho a partir del Marco Geoestadístico Nacional (el marco de muestreo en la investigación). En la tercera etapa se seleccionaron hogares dentro de las manzanas cartográficas seleccionadas (en cada manzana se seleccionaron cuatro hogares) y en la etapa final, a un adulto dentro del hogar. La selección de las unidades estadísticas se operacionalizó a través del algoritmo denominado “coordinado negativo”. El marco de muestreo utilizado es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el Dane. El marco de muestreo es el dispositivo que permite ordenar el operativo de campo y ofrecer garantía de que su implementación corresponde a los lineamientos metodológicos establecidos para la investigación. La unidad geográfica mínima que contiene dicho marco es la manzana cartográfica en las cabeceras de los municipios de Colombia • TAMAÑO DE MUESTRA: 4.599 casos en 101 municipios de todas las regiones de Colombia, a saber: Antioquia + Eje Cafetero: Medellín, Armenia, Manizales, Pereira, Santafé de Antioquia, Caldas, Chigorodó, Fredonia, Puerto Triunfo, Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Filadelfia, La Dorada, Neira, Circasia, Dosquebradas, Mistrató, Santuario; Bogotá: Bogotá D. C.; Caribe: Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo, Baranoa, Puerto Colombia, Repelón, Sabanalarga, Soledad, El Carmen de Bolívar, San Pablo, Turbaco, El Copey, Ciénaga de Oro, Planeta Rica, San Antero, Maicao, Manaure, Aracataca, El Retén, Los Palmitos; Pacífico: Cali, Pasto, Popayán, Quibdó, Caldono, Caloto, Santander de Quilichao, Ipiales, Mosquera, Túquerres, Alcalá, Cartago, Florida, Palmira, Tuluá; Centroriente: Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Arauca, Chiquinquirá, Ráquira, Santa Rosa de Viterbo, Socotá, Sogamoso, Sotaquirá, Úmbita, La Palma, Mosquera, Sasaima, Sibaté, Soacha, Ubaté, Chinácota, Villa del Rosario, Bolívar, Capitanejo, El Carmen de Chucurí, Floridablanca, Rionegro, San Gil, Vélez, Orocué, Trinidad, Villanueva; Centrosur: Ibagué, Neiva, Villavicencio, Florencia, Agrado, Gigante, Pitalito, Granada, Carmen de Apicalá, Espinal, Honda, Líbano, Saldaña, Mocoa • MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: margen de error de muestreo de 1,4 % y 95 % de confianza • TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: percepciones y expectativas ciudadanas sobre la realidad social y política colombiana y sobre el ambiente preelectoral • PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: siete preguntas. Para mayor detalle por favor consulte el cuestionario. PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 18 a 21 de abril de 2022 •TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: 4.159 (90 %) casos presenciales y 440 (10 %) casos telefónicos • Nota: el Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral. Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2012