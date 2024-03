La SIC de Cielo Rusinque, nuevamente bajo la lupa de la Procuraduría, funcionarios a indagación previa por posibles irregularidades en inspección a Cancillería

Las inspecciones que viene haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), desde que llegó a su dirección Cielo Rusinque, ha sido duramente cuestionadas, primero, por no tener la competencia y, en segundo lugar, por la presunta extralimitación de los funcionarios que incluso se han llevado equipos sin tener facultades.

Pusimos la lupa a funcionarios de @sicsuper ante posibles irregularidades en visita administrativa. ¿Qué pasó? ¿Habrían accedido a información sensible sin autorización? ¿Se habría vulnerado el debido proceso? #EsNoticia https://t.co/O2Bh9Nl89a pic.twitter.com/vGvO5ALuBy

Hasta el propio sindicato del ministerio de Relaciones Exteriores le exigió respuesta a la superintendente Rusinque por medio de un derecho de petición , en el que le formularon once preguntas para que de detalles e información sobre los procedimientos y diligencias que desarolló la SIC en medio de esa visita.

La carta enviada por el sindicato Semrex alertaba que “nos preocupa profundamente la vulneración de los derechos de los trabajadores y que la información sensible manejada por la Cancillería sea comprometida en ese proceso. En ese sentido, requerimos la información solicitada para entender completamente lo sucedido y tomar las medidas necesarias en defensa de los intereses de nuestros compañeros”.

“Al parecer, los funcionarios de la SIC habrían vulnerado el procedimiento de estas actuaciones, entre otras, al tomar copias espejo de equipos que contenían información sensible de procesos adelantados por la Cancillería en casos de extradición, trámites judiciales de menores, personas desaparecidas y solicitudes de refugio, con lo que se pudo desconocer la reserva legal”, dice el comunicado del ente de control.

Sobre esas decisiones de la Procuraduría, la superintendente Rusinque aclaró que no tenía conocimiento sobre esa diligencia y que, de hecho, no solicitó ninguna medida para que se inspeccione sobre el censo electoral ni nada que no corresponde al ejercicio de las funciones de esa entidad.