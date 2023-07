“La situación en Buenaventura es crítica”, así lo reconoce ministro de Defensa, Iván Velásquez

Tras la delicada situación de orden público en Buenaventura, en el Valle del Cauca, luego de la ruptura de los pactos de no agresión de las bandas criminales de Los Chotas y Los Espartanos, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, reconoció que la situación en el puerto es crítica.

“Lo que digo es que el accionar de la fuerza pública no puede depender de la existencia o no de esos pactos entre bandas. Los pactos significaron mucho cuando se cumplieron, fundamentalmente el año pasado y hasta tal vez principios de este año, reducción importante en términos de homicidios”, dijo el ministro.

Agregó que, “lo que quiero insistir ahora es que el hecho de que existiera eventualmente acuerdos entre bandas no significa que son acuerdos con la fuerza pública para que la fuerza pública deje de cumplir con su actividad constitucional, con su responsabilidad”.

Así mismo indicó el Ministro Velásquez que, “haya pactos entre bandas no significa, por ejemplo, que no se ejecuten las órdenes de captura. Los pactos entre bandas no pueden significar ni un cese al fuego que no existe con organizaciones de esa naturaleza ni una inactividad de la fuerza pública”.

Redada en Arauca

En las últimas horas, el Ejército ubicó un depósito con el que el ELN pretendía atentar contra la Fuerza Pública en el departamento de Arauca, en el municipio de Arauquita.

Según las Fuerzas Militares, “las tropas del Ejército lograron dos importantes resultados operacionales contra los grupos al margen de la ley del ELN y las disidencias de las Farc estructura 10, disidencias responsables de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en esta parte del país”.

De acuerdo con la institución militar, “la primera operación se desarrolló en la vereda Las Bancas, del municipio de Arauquita, Arauca. Gracias a la información oportuna de la comunidad, se logró la ubicación de un depósito ilegal, al parecer de integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado ELN”.

La información recopilada en terreno, dice el Ejército, arrojó que en el lugar el depósito “contenía material explosivo y rampas de lanzamiento conformado por un cilindro de 60 libras adecuado como medio de lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, tres medios de lanzamiento de artefactos explosivos improvisados hechizos y 10 artefactos explosivos improvisados en PVC pintados de color negro en óptimas condiciones listos para ser utilizados para cometer atentados terroristas contra la población civil, entes gubernamentales, infraestructura crítica del Estado y la Fuerza Pública”.

Sobre la captura de disidentes de las Farc, señalaron las Fuerzas Militares que “en un puesto de control ubicado en la Y de Rondón, en el municipio de Tame, Arauca, mediante puesto de control, se verificó un vehículo en el que se movilizaban tres personas y durante la inspección se hallaron en su interior 100 pantalones pinta pixelada de uso privativo de las Fuerzas Militares, cinco medios de comunicación, celulares, tres computadores marca Lenovo, tres equipos de carga eléctrica, 10 cámaras Electronic Flash y tres pares de botas de caucho nuevas”.

Es de recordar que sobre la situación en Arauca, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que en el departamento esta semana el ELN secuestró a un integrante de la Armada Nacional.

Diálogos con el ELN

Pese a que hace pocos días se cerró el primer ciclo de negociaciones entre el Gobierno nacional y el ELN en Caracas, Venezuela, y en donde la guerrilla dijo que tendría gestos humanitarios, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que dicho grupo armado ilegal es el responsable del reciente secuestro de un militar de la Armada en Arauca.

“Se están haciendo las gestiones para su liberación”, dijo Velásquez, al tiempo que añadió: “Esperamos que ocurra hoy”. Según el ministro, esta clase de hechos se presentan porque no hay un cese al fuego pactado y el ELN mantiene la presencia en regiones como esta, donde se dio el secuestro del militar. “Es factible que se produzcan hechos de esta naturaleza”, justificó el ministro Velásquez.

Cabe recordar que en un retén ilegal, hombres armados bajaron de un bus a un integrante de la Armada Nacional y se lo llevaron con rumbo desconocido. Los hechos ocurrieron en la vía entre Tame y Arauca, zona hasta donde llegaron algunos sujetos en motos, interceptaron el vehículo de transporte público y se llevaron al uniformado.

“Hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas abordan el vehículo y verifican documentos a los dos pasajeros, a los cuales –al parecer– los presionan psicológicamente hasta que el suboficial manifestó ser integrante de la Fuerza Pública”, dijo, en su momento, una fuente militar a SEMANA.

El militar fue identificado como Camilo Andrés Córdoba.

Sobre la delicada situación en Arauca, desde las Fuerzas Militares indicaron que la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, unidad a la que pertenece el uniformado, ya se encuentra adelantando la información respectiva.

Los hechos, de acuerdo con lo que se ha conocido, ocurrieron cerca del caserío de Santo Domingo, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde tiene alta injerencia el ELN. Es de anotar que por esta región en meses anteriores se ha presentado el secuestro de integrantes del Ejército, acciones que se ha atribuido esa guerrilla.