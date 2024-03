Las indignantes frases de John Poulos sobre el crimen de Valentina Trespalacios: “Había consumido muchas drogas”

Poulos, en la audiencia oral, aseguró qu e lo que hizo esa noche de enero de 2023 lo atormenta; sin embargo, no explicó los motivos que lo llevaron a cometer el crimen, en el que hubo consumo excesivo de licor y de drogas.

Las frases que lanzó John Poulos durante la audiencia oral

Aunque no entregó la razón que lo llevó a acabar con la vida de Valentina Trespalacios, Poulos siempre sostuvo que ambos tuvieron una relación amorosa a distancia, razón que lo motivó a visitar Colombia para conocer a la DJ.

Sobre este hecho en particular, dijo que lamentaba que la historia hubiese tenido ese desenlace y que no sabía por qué había tomado la decisión de querer ocultarla en una maleta; agregó que el consumo de drogas tuvo que ver con esta terrible acción: “Lamento la decisión de meterla en la maleta y tratar de escapar. La habitación me daba vueltas, había consumido muchas drogas”.