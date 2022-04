“Le dieron un golpe de Estado a Queiroz”: Carlos Antonio Vélez

Brasil 2014 y Rusia 2018 representaron el mejor momento de la Selección Colombia en tiempos recientes, algo que no había conseguido desde que ganó la Copa América en 2001. En los últimos certámenes mundiales, el equipo tricolor llegó a cuartos y octavos de final, respectivamente, ilusionando a la hinchada nacional.

El proceso tuvo varios referentes dentro del equipo, como Radamel Falcao García, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina, guiados por el director técnico argentino José Néstor Pékerman. Sin embargo, la mayoría de jugadores, del que por muchos ha sido considerado la mejor época de la Selección Colombia, ya está cerrando su ciclo.

El 4 de septiembre de 2018, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCB), Ramón Jesurún, anunció que José Néstor Pékerman no seguiría al frente de la Selección, aduciendo “motivos personales”. Posteriormente, Arturo Reyes tomó las riendas del equipo como director técnico encargado.

En febrero de 2019 se hizo oficial la llegada del entrenador Carlos Queiroz, quien venía de dirigir a la Selección de Irán, equipo que logró llevar en dos ocasiones al mundial (Brasil 2014 y Rusia 2018). Un proceso fugaz, criticado y condicionado por la pandemia fue el comienzo de la “tragedia” para la Selección Colombia y sus aspiraciones en Copa América 2020 y Catar 2022.

En entrevista con SEMANA, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez aseguró que la actualidad de la Selección Colombia, de pobre participación en el certamen continental y sin cupo en el mundial de Catar, en parte, se debe a los eventos acontecidos durante el proceso de Queiroz al frente del combinado cafetero.

“Gran parte de lo que nos ha pasado se debe a que le dieron un golpe de Estado a Carlos Queiroz, un técnico que venía de Europa con otra mentalidad. El hombre llega y nos cae el virus y se tiene que ir para Portugal, cierran todas las fronteras durante siete meses y él tiene contacto solamente a través de Zoom con los jugadores. ¡Solamente a través de Zoom! Eso debilitó la relación (...)”, sostuvo Vélez.

Pero eso no fue todo, según el periodista, los jugadores aprovecharon porque algunos habían sido ya advertidos por el técnico de que estaban acabando su ciclo. “Entonces, la verdad, hubo dos partidos muy sospechosos, ese 3-0 contra Uruguay y ese 6-1 contra Ecuador, que derivaron en la salida del director técnico y la llegada de Rueda, y a partir de ahí siempre fuimos a contramano”, agregó.

En casi dos años de proceso, el entrenador portugués dirigió 18 partidos y ganó nueve, cerrando su gestión con un resultado histórico: 6-1 en contra ante Ecuador, en Quito. Precisamente, este marcador junto al 0-3 con Uruguay en Barranquilla fueron calificados como “sospechosos” por Carlos Antonio Vélez.

¿Queiroz fue una víctima?

El “golpe de estado” y la aparente resistencia de los jugadores a Carlos Queiroz avivan las teorías sobre el “cajón” que le hicieron para provocar su salida. De hecho, ante la pregunta hecha por SEMANA sobre si el portugués era una víctima, Carlos Antonio Vélez respondió con un “correcto”.

“Es que no dirigió en Colombia. Vino aquí unas semanas, ¡unas semanas!, porque le tocó toda la pandemia en Portugal, y aquí tuvimos a una dignataria que dijo: ‘El aeropuerto se cierra y para abrirlo pasan por encima de mi cadáver’, ¿no?”, puntualizó.

Sobre los jugadores que, supuestamente, le armaron complot a Carlos Queiroz, Vélez señaló que “es muy difícil” demostrarlo. “Es como si yo le pudiera demostrar si hubo o no fraude en las pasadas elecciones. Entonces, el que se beneficia dice que no hubo fraude y el que se perjudica dice que sí. Así es en el fútbol. Todos sabemos que hay muchos partidos que se tuercen y hay árbitros que se venden. Hay un montón de cosas y nadie le puede probar nada a nadie. Lo que sí es verdad es que a Colombia no le pueden hacer nueve goles en dos partidos. Yo tengo ahora 50 años en el fútbol”, aseveró periodista en entrevista con SEMANA.

La derrota de Colombia 6-1 ante Ecuador, en Quito, el 17 de noviembre de 2020, vaticinó la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia. - Foto: Getty Images

“Se mamó talibanes y ayatolas, y no pudo aquí con cuatro o cinco gatos en Colombia”

Carlos Queiroz, según Carlos Antonio Vélez, les advirtió a dos o a tres jugadores que este era su último mundial, lo que derivó en una especie de “paro” contra el portugués, impactando directamente el estilo de juego y los resultados en los partidos.

“No se mantenía ni tocándoles las nalgas, ni llamándolos por teléfono, ni diciéndoles que eran los mejores jugadores del mundo. Era un señor distante porque es europeo, venía de estar ocho años en Irán. Ese señor se mamó talibanes y ayatolas, y no pudo aquí con cuatro o cinco gatos en Colombia. Definitivamente, somos más bravos que los talibanes y los ayatolas. Seguro. Qué horror”, aseguró Vélez en entrevista con SEMANA.