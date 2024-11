“Llegar un hombre, tirarte al piso y violarte”: estremecedor cara a cara de víctima de secuestro de las Farc con sus cabecillas en Cali

Cara a Cara entre victimas de secuestro y ex comandantes de la guerrilla de las Farc en el Valle del Cauca. | Foto: JEP

Contó que en medio de su secuestro le pidió a los guerrilleros que la llevaran a un río para bañarse, porque no tenía toallas higiénicas y solo quería asearse. “Una niña de 14 años me acompaña al río, me quitó la ropa y ahí comienza la historia más horrible para una mujer. Estar desnuda, llegar un hombre, manosearte, tirarte al piso y violarte, y luego llega otro y también hace lo mismo”, relató la víctima de las Farc.