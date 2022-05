Lo último | Armando Benedetti denuncia que le rechazaron 8 mil testigos al Pacto Histórico; ¿qué dice la Registraduría?

Este domingo, 29 de mayo, se abrieron las urnas a las 8 de la mañana para que los colombianos puedan elegir al próximo presidente de la República. La jornada inició con tranquilidad, pero el Pacto Histórico inició una serie de reclamaciones por algunas situaciones que, a su juicio, podrían poner en duda la transparencia de los comicios.

El senador Armando Benedetti acudió a sus redes sociales para denunciar que la Registraduría impidió que 8.000 testigos electorales pudieran hacer su trabajo. “No los dejaron, supuestamente, porque no están en la base de datos y eso es absurdo”, dijo el congresista.

Benedetti atrajo a la campaña de Petro a otro tipo de seguidores. - Foto: FOTO: Daniel Reina Romero

Según el congresista, la situación se evidenció después de que abrieron las urnas y eso pondría el riesgo el proceso de preconteo porque, justamente, los testigos electorales estarán pendientes de los resultados.

¿Ya se está construyendo el fraude? Acaban de tumbarle a la campaña Petro Presidente 8 mil testigos electorales que ya habían sido acreditados en marzo. Aquí solo se puede confiar en el voto masivo de los colombianos. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 29, 2022

Además, Benedetti dijo que el no contar con la auditoría internacional externa también es un riesgo para la democracia por los errores que se presentaron el 13 de marzo. ”La democracia está siendo violada por la Registraduría. Exigir derechos de propiedad para no dejar ver el software de preconteo y escrutinio es una verdadera barbaridad contra la democracia. Las llamadas de los jurados de mesa a la Registraduría no quedan grabadas”.

La democracia está siendo violada por la Registraduría. Exigir derechos de propiedad para no dejar ver el software de preconteo y escrutinio es una verdadera barbaridad contra la democracia. Las llamadas de los jurados de mesa a la Registraduría no quedan grabadas. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 29, 2022

Sobre este tema, el registrador Vega dijo antes de abrir las urnas que dicha decisión de no contratar la auditoría internacional no pondrá en riesgo las elecciones. “Todas las campañas tienen auditores, es decir, el hecho de que no se haya contratado la auditoría internacional externa, no quiere decir que no habrá. Recuerden que la Registraduría tiene una auditoría contratada y las campañas tienen acreditados a sus auditores; hay ocho misiones de observación electoral, 27 organizaciones electorales y por eso el proceso cuenta con todo el acompañamiento”, dijo Vega.

Sin embargo, Benedetti insistió en que la auditoría que tiene la Registraduría contratada no es confiable. “No hay transparencia en estas elecciones, hoy la Registraduría no brindó transparencia. Nunca sabremos si hubo fraude o no porque no dejaron ver el software de T&G que es el que hace el preconteo ni se contrató la auditoría internacional. ¡Aquí hay gato encerrado!”.

No hay transparencia en estas elecciones, hoy la Registraduría no brindó transparencia. Nunca sabremos si hubo fraude o no porque no dejaron ver el software de T&G que es el que hace el preconteo ni se contrató la auditoria internacional. ¡Aquí hay gato encerrado! — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 29, 2022

Alfonso Prada, jefe de debate del Pacto Histórico, también manifestó las preocupaciones que tienen y reiteró que la campaña siente una falta de garantías. “No es un problema del registrador Vega, es un problema del sistema porque no tener esa auditoría nos deja preocupados. Tenemos más de 80.000 testigos electorales para cuidar los votos, pero esto es muy preocupante”, dijo Prada.

Gustavo Petro, antes de acudir a las urnas, también trinó en contra de la Registraduría y puso en duda las garantías.

No permitieron la auditoria técnica al software de Thomas &Gregg que hace preconteo y escrutinio.



Esta era la mayor garantía. https://t.co/hWfUUQvg1x — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2022

Por ahora, el registrador Alexánder Vega no ha respondido a las declaraciones de los integrantes del Pacto Histórico, pero se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento sobre las denuncias de Armando Benedetti sobre los testigos electorales. Fuentes cercanas al organismo electoral indicaron que ese número de testigos fueron los que inscribieron para las elecciones del 13 de marzo y que por eso se pudo haber presentado la confusión.