“El proceso electoral tiene todas las garantías”: registrador Alexander Vega

El funcionario aclaró que aunque no se haya contratado la auditoría internacional externa, existen otros mecanismos para que todos los sectores estén tranquilos.

El registrador nacional, Alexander Vega, respondió a los sectores políticos que este domingo 29 de mayo expresaron preocupaciones por la jornada en donde los colombianos elegirán al nuevo presidente de Colombia.

Diferentes congresistas, sectores políticos y algunos candidatos presidenciales manifestaron que la jornada podría estar en riesgo por cuenta de no tener una auditoría internacional, que finalmente no se contrató por parte del Consejo Nacional Electoral.

Registrador Alexánder Vega hace la apertura de las votaciones. - Foto: Guillermo Torres

Por esa razón, el registrador Vega explicó que a pesar de que eso no haya ocurrido, todos los sectores pueden estar tranquilos porque este proceso cuenta con un gran números de veedurías y acompañamientos internacionales.

“Todas las campañas tienen auditores, es decir, el hecho de que no se haya contratado la auditoría internacional externa no quiere decir que no habrá. Recuerden que la Registraduría tiene una auditoría contratada y las campañas tienen acreditados a sus auditores; hay ocho misiones de observación electoral, 27 organizaciones electorales y por eso el proceso cuenta con todo el acompañamiento”.

Vega dijo que por ello el proceso electoral cuenta con todas las garantías y que solo resta que los colombianos salgan a las urnas para elegir entre los candidatos en contienda. Además, confirmó que se instalaron 12.513 puestos de votación para un total de 102.152 mesas en todo el territorio nacional.

El censo electoral para estas elecciones será de 39.002.239 y se espera que acudan a las urnas el mayor número de colombianos para luchar contra el abstencionismo que se presenta en estas jornadas electorales.

Así mismo, en Cúcuta, Villa del Rosario (Norte de Santander), Maicao (La Guajira), Inírida (Guainía) y en Arauca habrá puestos de votación fronterizos para que los colombianos que viven en Venezuela puedan ejercer su derecho al voto.

Quedó claro que los votos que haya por Luis Pérez e Ingrid Betancourt, quienes declinaron sus aspiraciones presidenciales, serán contados y entrarán dentro de los votos nulos que se decreten en la jornada.

“Antes de las 8:00 p. m. estarán los resultados”

Respecto a las elecciones en el territorio nacional, el registrador Vega anticipó este sábado en rueda de prensa que “todo está listo”. Además, destacó que, en conjunto con los Ministerios del Interior y de Defensa, ya están garantizados los kits electorales en todos los municipios del país.

Por otra parte, el registrador indicó que a las 5:00 p. m. de este sábado, 28 de mayo, se cerró la plataforma de testigos electorales de los partidos. “Muy a pesar de que se demoraron las campañas electorales en estos últimos dos días, que se les había dado un mes, el resultado es muy positivo. La cifra de testigos que va a tener el proceso electoral en Colombia va a ser de 160.381″, puntualizó, anticipando que podría aumentar una vez carguen los últimos archivos que se subieron al sistema.

En ese sentido, el funcionario detalló que el Pacto Histórico postuló 71.844 testigos; la coalición Equipo por Colombia, 71.142; la coalición Centro Esperanza, 4.771; Colombia Justa Libres, 3.513; Partido Movimiento de Salvación Nacional, 845, y Liga de Gobernantes Anticorrupción, 8.266.

El registrador Vega, además, aseguró que antes de las 8 p. m. Colombia tendrá los resultados de la jornada de elección presidencial, conociendo el nombre del candidato que se posesionará como presidente el próximo 7 de agosto o, en caso de que se presente el escenario de una segunda vuelta, quiénes volverán a medirse el 19 de junio en unos nuevos comicios.

“En los simulacros que hubo por parte de la Registraduría y de las veedurías internacionales se arrojó que el preconteo va a demorar un poco más porque vamos no solo a transmitir, sino a confirmar la información. Y nosotros ya tenemos el protocolo en todos nuestros transmisores y receptores”, explicó el registrador Vega. Así mismo, anunció: “antes de las 8:00 p. m. estamos ya con los resultados finales; no a las 8, antes de la 8.”