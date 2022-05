Bloqueo en Av. Circunvalar por choques entre estudiantes de la U. Distrital y el Esmad

Tres horas completa cerrada la Avenida Circunvalar a la altura de la Calle 28 en Bogotá, sentido sur - norte, por enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad Distrital -sede Macarena-, y uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

De acuerdo con lo reportado por la Secretaría Distrital de Movilidad, el bloqueo inició hacia la 1:35 de la tarde con un aforo aproximado de 40 estudiantes, quienes obstaculizaron el tránsito vehicular al frente del campus universitario.

Luego de varios minutos de presentarse el bloqueo, el Esmad arribó al sitio y los estudiantes encapuchados empezaron los enfrentamientos con los uniformados, alterando el orden público en esta zona de la capital del país.

“Se presenta plantón que comenzó en Avenida Circunvalar con Calle 28. A la hora se presenta bloqueo de calzada mixta, con un aforo aproximado de 40 personas. Estudiantes realizan bloqueo frente a la Universidad Distrital Sede Macarena. Se encuentran en enfrentamientos con Escuadrón Antidisturbios”, reportó la Secretaría de Movilidad.

Por el bloqueo a este importante corredor vial, los vehículos se han visto obligados a hacer desvíos por el barrio La Macarena.

Caravana de taxistas

Además de los choques que se presentan a esta hora entre los encapuchados y uniformados del Esmad en la Universidad Distrital, sede Macarena, en otro punto de la ciudad una caravana de taxistas también ocasionada afectación vial.

El gremio exige mejores medidas de seguridad luego del homicidio a siete taxistas que se ha presentado en Bogotá en los últimos días, además del exponencial incremento de casos de hurtos.

Después de un recorrido por toda la Avenida El Dorado, los taxistas llegaron a la Secretaría Distrital de Seguridad para celebrar una reunión con el secretario Aníbal Fernández de Soto.

Las protestas de hoy martes se suman a las que realizaron el pasado sábado en Bogotá los conductores de plataformas de movilidad.

Las protestas iniciaron alrededor del medio día en distintos puntos de la ciudad. Las manifestaciones se agruparon desde la calle 26 con av. Ciudad de Cali hasta la calle 26 con carrera 68, generando afectaciones viales.

Taxis quemados en Cúcuta

Pero Bogotá no es la única ciudad que está sufriendo por la inseguridad a los taxistas. Diez taxis quemados, un conductor del gremio desaparecido, tres capturados por presuntas vinculaciones con estos hechos y miles de preguntas sin resolver, así se encuentran los taxistas en Cúcuta.

Recientemente, un grupo de soldados que patrullaban cerca de la base militar Patillales, ubicado en zona rural de Cúcuta, vía a Puerto Santander, encontraron lo que sería el décimo taxi incinerado en lo recorrido de este año 2022.

Por el momento, las autoridades esperan realizar las respectivas inspecciones del hecho, debido a que el gremio de taxistas no ha afirmado ni desmentido que este nuevo caso se trate de otro taxi quemado.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Taxistas de Cúcuta (Astans), Juan Carlos Bastos, le aseguró a SEMANA que “hay que esperar que traigan el carro para tomarle una impronta, porque no se sabe si es taxi o particular, porque no tiene placas. Sacándole una impronta al motor nosotros verificamos en la base de datos si es taxi o no”.

Así mismo, los demás compañeros se encuentran a la expectativa sobre este hecho, pues algunos argumentan que se podría tratar del vehículo del conductor que lleva desaparecido desde el pasado sábado 23 de abril, quien fue identificado como John Jairo Méndez Fernández, tras desaparecer con su taxi, un Chevrolet Sail, de placas WDN 413.

En alerta roja permanece el gremio ante los múltiples y recientes hechos, en los que los conductores han sido el blanco fácil de los delincuentes, quienes luego de prestar un servicio a la ciudadanía, los obligan a bajarse del carro para quemar el vehículo.