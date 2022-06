Lo último | Encuesta de Yanhaas también muestra empate técnico entre Gustavo Petro (42 %) y Rodolfo Hernández (41 %)

La carrera electoral de cara a las elecciones de segunda vuelta por la Presidencia cada vez está más apretada. Así lo demuestra la más reciente encuesta de Yanhaas publicada por Noticias RCN, que dirige José Manuel Acevedo, donde habría un empate técnico entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

En este sentido, si la jornada electoral fuese hoy, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, tendría un resultado del 42 % de los votos a su favor, mientras que el ingeniero Rodolfo Hernández obtendría 41 %, siendo este un empate técnico entre ambas campañas.

Por su parte, los indecisos se ubican en 5 % y el voto en blanco tendría un total del 13 % de los votos.

¿Votar en blanco es votar por Petro? La estrategia de opositores al candidato presidencial

El 19 de junio los colombianos saldrán a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia, entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, quienes pasaron a la segunda vuelta presidencial.

Al terminar el escrutinio se informó que Gustavo Petro (Pacto Histórico) logró 8.541.617 de votos; mientras que Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) 5.965.335. Por esa razón, seguramente la elección del 19 será bastante reñida.

En medio de todo ese panorama y las estrategias que están elaborando las campañas de los candidatos presidenciales, se ha venido impulsando el voto en blanco en las redes sociales, como una opción para los comicios.

Sin embargo, hay quienes están en contra de esa posibilidad de voto, como Juan José Lafaurie, hijo del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. “Votar en blanco es votar por Gustavo Petro y votar por Gustavo Petro es votar en contra de la democracia, las libertades y a favor de Piedad Córdoba, Roy Barreras, Armando Benedetti, ELN, las Farc, los paramilitares y los corruptos de Colombia”, señaló Lafaurie en su cuenta de Twitter.

Julián Quintana comparte esa postura y también se pronunció en las redes sociales. “El voto en blanco es un voto para @petrogustavo. No caigan en engaños, el único que puede salvar al país de la miseria, es el ingeniero @ingrodolfohdez”.

De hecho, desde el propio Centro Democrático han pedido a los militantes de la colectividad no dejarse seducir por la idea del voto en blanco. “Uribistas: NI SE LES OCURRA votar en blanco, confío en que nuestro amor por la patria es superior y entendemos que el peligro de Gustavo Petro sería inminente. 4 años de democracia vs. 30 años o más de destrucción. Es simple”, dijo la excandidata a la Cámara, Laura Medina.

Hernández responde a Gustavo Petro, quien lo llamó ‘millonario corrupto’

Por otra parte, el candidato presidencial, Rodolfo Hernández, se defendió de las críticas lanzadas por el también aspirante a la jefatura del Estado, Gustavo Petro, quien lo calificó como un millonario corrupto.

En una entrevista con SEMANA, Hernández aseguró que la declaración del candidato del Pacto Histórico “me dio fue risa”, no sin dejar de defender su labor como empresario constructor de vivienda.

“Presto más barato que los bancos. El capital me lo ha dado el trabajo de 52 años. ¿Para qué me pongo a prestar al 1 por ciento mes vencido cuando puedo prestar al 0,75 por ciento? Que él diga que soy un atracador, un ladrón y que me aprovecho, eso me resbala”, señaló.

Agregó que “lo importante es lo que piensen los colombianos, esos ciudadanos me apoyan y desprecian las opiniones, totalmente infundadas, de Gustavo. Creo que no es él, son esas joyitas atracadoras que tiene, como Benedetti y Roy, que le dicen: “Atáquelo aquí, atáquelo allá”.

Hernández aseguró que pese a los ataques en su contra “los hechos son contundentes y esa contundencia se está consolidando a favor mío. Entre más me ataquen, más votos saco”.

Durante la entrevista también fue preguntado sobre las declaraciones de Petro en las que lo considera como un peligro para Colombia y lo califica de fascista

“No sé qué será para él fascista. ¿Será fascista un ingeniero pobre, venido del matrimonio de Luis y Cecilia, que se ponían chocatos (alpargatas) y que vivían en la pobreza? Que difícilmente me pudieron educar en Bogotá para que yo fuera ingeniero civil, que me puse a trabajar con el mercado. Nunca he sido funcionario público, aparte de los 44 meses y 16 días de la Alcaldía”, aseguró.

Y añadió “si eso es ser fascista, pues, sí, soy fascista. Lo que soy es un trabajador berraquísimo. Cuando estaba empezando, trabajaba de dos de la mañana a seis de la tarde sin descanso. Media horita o menos de almuerzo. Eso me permitió generar una acumulación de capital”.