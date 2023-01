Lo último: Gobierno llama a reunión de emergencia a equipo negociador del ELN en Venezuela

El Gobierno Nacional le pidió en las últimas horas de este lunes 9 de enero al equipo negociador del ELN en Venezuela que se sienten en una reunión extraordinaria para avanzar en dos puntos clave previo al inicio de un nuevo ciclo de negociaciones.

Serían dos los objetivos principales de dicha reunión, el primero es ajustar algunos detalles en cuanto a la agenda prevista para la negociación que no pudieron ser finiquitadas en el primer ciclo. También se tiene la idea de revisar la propuesta puesta sobre la mesa del cese al fuego bilateral.

Se espera que el próximo ciclo de negociaciones se lleve a cabo en México el próximo 23 de enero.

En su portal web, la guerrilla de ELN publicó este lunes festivo una columna en la que hace un balance del primer ciclo de los diálogos de paz con el Gobierno, los cuales se reanudaron en noviembre de 2022 en Venezuela.

El texto menciona especialmente el anuncio del cese bilateral anunciado el pasado 31 de diciembre y con una duración de seis meses, el cual fue desmentido posteriormente por esa guerrilla.

Negociadores del Gobierno del presidente Gustavo Petro en Caracas (Venezuela). - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

“Esta medida gubernamental no respeta ni las temáticas ni los procedimientos que se acordaron en el primer ciclo de diálogos. El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN”, señala el texto sobre el anuncio de Petro.

Luego, el ELN reitera que un eventual cese bilateral está pendiente por discutirse en la mesa de negociaciones, de cara al segundo ciclo que se llevará a cabo en México, y asegura que se deben “tomar correctivos” para que no se repita la toma de “acciones unilaterales”.

“Pese a lo anterior, la delegación de diálogos del ELN sigue pendiente para darle continuidad al segundo ciclo acordado, pero antes se hace necesario tratar los últimos acontecimientos, para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales y por fuera de la mesa”, subraya.

La guerrilla de ELN publicó este lunes festivo 9 enero una columna en la que se hace un balance del primer ciclo de los diálogos de paz con el Gobierno. - Foto: guillermo torres-semana

De igual manera, asegura que en el primer ciclo de diálogos las partes acordaron conformar un “equipo para las declaraciones y comunicaciones conjuntas, para informar de manera objetiva, oportuna, clara y transparente, sobre el desarrollo y avances del proceso de diálogos”. “En concordancia con lo anterior, invitamos a todos los medios de información, a mantener la veracidad y la imparcialidad, para que la opinión pública pueda acceder a la información de ambas partes, que le permita jugar un papel protagónico en la construcción de la paz”, dice.

Y concluye: “Si en estos diálogos de paz se implementan los procesos participativos en la búsqueda de los consensos, permitirá al país tener estabilidad y prosperidad; pero, si se pretende imponer medidas unilaterales y más guerra, se genera incertidumbre e inestabilidad, profundizando la crisis que vivimos”.

“Nos salvamos juntos o nos hundimos por separado”: Gabriel Boric respalda a Gustavo Petro en el proceso de paz en Colombia

En la mañana de este lunes 9 de enero, luego de recibir los honores militares en Santiago de Chile, el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente chileno Gabriel Boric se reunieron para avanzar en un diálogo sobre los asuntos bilaterales y lo que está ocurriendo en la región.

En medio de sus declaraciones, Boric hizo referencia a lo ocurrido en Brasil, mostrando su rechazo total a esta situación que hoy enfrentan los brasileños. “Sobre lo ocurrido no puede hacer matices, estas acciones son inaceptables, los silencios cómplices también y no pueden ser relativizadas ni obviadas. Eso es preocupante para nuestro país”.

Asimismo, destacó que ambos mandatarios esperan “continuar trabajando una hoja de ruta de compromisos concretos que traigan bienestar pueblo y a nuestra región, siguiendo la línea con nuestra visita al cambio de mando presidencial”.

Esto hace referencia a la visita que hizo Boric a la posesión de Gustavo Petro el pasado 7 de agosto de 2022, donde dialogaron sobre el trabajo que se llevaría en conjunto para la revitalización de la Comunidad Andina (CAN) y promover proceso de integración en Latinoamérica.

En el encuentro, también se habló sobre los trabajos conjuntos que llevarán a cabo, como controlar la situación migratoria por medio de programas especializados, que a su vez permitan combatir la trata de personas.

“En nuestras patrias hemos establecido el compromiso de trabajar respecto a la migración regular e irregular, especialmente en órganos regionales, a través de programas especializados, recuperación técnica, sobre identificación biométrica, intercambio de información estadística y administrativas”.

Boric, respaldo a Colombia en los distintos procesos de paz, siendo parte de las mesas de diálogo. - Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República de Colombia

Otro tema que abordó el mandatario chileno, fue el proceso de paz que está llevando a cabo el presidente Gustavo Petro. Al respecto, Boric, respaldo a Colombia en los distintos procesos de paz, siendo parte de las mesas de diálogo.

“Hemos continuado con nuestra política de estado y el renovado papel de Chile como garante dela mesa de diálogo del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y agradezco al gobierno colombiano la invitación y reitero el apoyo de nuestro país para que este proceso llegue a un nuevo puerto”, dijo Boric.

En cuanto al tema de energía, se destacó la intención de trabajar por la seguridad energética entre ambos países para tener un mejor acceso a la energía por parte de las personas. Cabe mencionar que los temas ambientales fueron el centro del diálogo entre ambos mandatarios, pues también se acordó reducir los plásticos que contaminan el planeta, principalmente en espacios marinos.

Finalmente, Boric concluyó que la unión entre ambas naciones es la clave para solucionar varias problemáticas. Por ello, “mientras más unidos estemos, mejor estaremos como región”.