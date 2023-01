¿Cómo aplicará este lunes 9 de enero el pico y placa regional en Bogotá?

Este lunes festivo 9 de enero rige nuevamente el pico y placa regional para el ingreso de vehículos a Bogotá.

De acuerdo con lo estipulado en la medida, entre las 12:00 m y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar a la capital los vehículos de placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termine en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Cabe anotar que antes de las 12:00 m y después de las 8:00 p.m. no rige el pico y placa regional en ninguno de los corredores de acceso a la capital. Además, quienes hacen parte del beneficio pico y placa Solidario no están exentos.

Esta es la lista de corredores de ingreso donde aplica la medida de pico y placa regional el último día de cada puente festivo:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, en sentido norte – sur

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur – norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida ciudad de Cali (avenida carrera 86), en sentido occidente – oriente

Calle 80: desde el puente de guadua hasta el portal 80 del sistema TransMilenio, en sentido occidente – oriente

Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte – sur

Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur – norte

Vía Suba - Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte – sur

Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, en sentido oriente – occidente

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, en sentido oriente – occidente

Ojo: estas son las 10 estaciones de TransMilenio más peligrosas en Bogotá

TransMilenio es sin duda alguna uno de los íconos más representativos de Bogotá. Sin embargo, el sistema de transporte masivo de la capital de Colombia, cada día se percibe como un sitio cada vez más inseguro tanto para los bogotanos, como para los turistas que visitan la ciudad, y se mueven por ella en este medio de transporte, por ser uno de los más rápidos y efectivos en la capital.

Los usuarios del sistema de transporte ya están acostumbrados a encontrarse con los buses llenos, los cantantes, los vendedores y todo tipo de personas dentro de TransMilenio. También los ladrones, las peleas, las riñas, los heridos y lamentablemente los muertos, que durante los últimos meses se han presentado con mayor frecuencia dentro de buses y estaciones del medio de transporte.

Según los datos entregados por la Secretaría Distrital de Seguridad, el año pasado, los robos dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá aumentaron notablemente. Por esto, con el objetivo de hacerle frente a la evidente inseguridad que se vive adentro del sistema, la Policía entregó el dato de las estaciones de TransMilenio más peligrosas de Bogotá, en las que ocurren más robos, más riñas y por ende son los más críticos en materia de seguridad.

De acuerdo con el ranking de estaciones inseguras en Bogotá, la estación más peligrosa de la capital es Avenida Jiménez, ubicada en el centro de la ciudad y que permite hacer las interconexiones tanto por la avenida caracas como por la calle 13. Justamente, esto hizo que las dos partes de la misma estación, estuvieran entre el top 10 de estaciones inseguras.

La segunda estación más peligrosa de la ciudad también está ubicada en el centro de Bogotá, sin embargo, llamó la atención por la cantidad de estudiantes que la frecuentan diariamente. No obstante, esto no hace que la estación de Universidades no sea peligrosa y esté ubicada en el segundo lugar de este desagradable listado.

Las 10 estaciones más inseguras de TransMilenio son las siguientes: