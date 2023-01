Ojo: estas son las 10 estaciones de TransMilenio más peligrosas en Bogotá

- Foto: NurPhoto via Getty Images

- Foto: NurPhoto via Getty Images

TransMilenio es sin duda alguna uno de los íconos más representativos de Bogotá. Sin embargo, el sistema de transporte masivo de la capital de Colombia, cada día se percibe como un sitio cada vez más inseguro tanto para los bogotanos, como para los turistas que visitan la ciudad, y se mueven por ella en este medio de transporte, por ser uno de los más rápidos y efectivos en la capital.

Los usuarios del sistema de transporte ya están acostumbrados a encontrarse con los buses llenos, los cantantes, los vendedores y todo tipo de personas dentro de TransMilenio. También los ladrones, las peleas, las riñas, los heridos y lamentablemente los muertos, que durante los últimos meses se han presentado con mayor frecuencia dentro de buses y estaciones del medio de transporte.

Según los datos entregados por la Secretaría Distrital de Seguridad, el año pasado, los robos dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá aumentaron notablemente. Por esto, con el objetivo de hacerle frente a la evidente inseguridad que se vive adentro del sistema, la Policía entregó el dato de las estaciones de TransMilenio más peligrosas de Bogotá, en las que ocurren más robos, más riñas y por ende son los más críticos en materia de seguridad.

TransMilenio mueve diariamente alrededor de dos millones de personas por la capital del país. Foto: https://bogota.gov.co/. - Foto: Foto: https://bogota.gov.co/.

De acuerdo con el ranking de estaciones inseguras en Bogotá, la estación más peligrosa de la capital es Avenida Jiménez, ubicada en el centro de la ciudad y que permite hacer las interconexiones tanto por la avenida caracas como por la calle 13. Justamente, esto hizo que las dos partes de la misma estación, estuvieran entre el top 10 de estaciones inseguras.

La segunda estación más peligrosa de la ciudad también está ubicada en el centro de Bogotá, sin embargo, llamó la atención por la cantidad de estudiantes que la frecuentan diariamente. No obstante, esto no hace que la estación de Universidades no sea peligrosa y esté ubicada en el segundo lugar de este desagradable listado.

Las 10 estaciones más inseguras de TransMilenio son las siguientes:

Av. Jiménez

Universidades

Portal Norte

Av. Jiménez (CRC)

Banderas

Calle 76

Las Aguas

Marly

Calle 72

Calle 26

Las riñas en TransMilenio, una constante. Foto: Twitter @DiegoAriasF1 - Foto: Pelea en transmilenio riña Foto: Twitter @DiegoAriasF1

Importante estación de TransMilenio no estará en operación durante este domingo y lunes festivo

La Secretaría Distrital de Movilidad informó este viernes que el próximo domingo 8 y el lunes 9 de enero la estación de TransMilenio Flores, ubicada en la troncal de la Caracas, tendrá cierre parcial por actividades de mantenimiento en la malla vial en el carril exclusivo.

Únicamente durante esos días, los servicios 8, B13, G52, 6, A61 y D21, que se dirigen hacia el norte de la ciudad, omitirán su parada en esta estación. Por su parte, los servicios que van con destino al sur de la ciudad, es decir, las rutas F61, H21, 6, 8 y H13, sí seguirán parando en esta estación.

Por otro lado, se les recomendó a los usuarios planear su viaje y ver recorridos en tiempo real desde la aplicación TranMiApp; también consultar más información en la página web oficial de TransMilenio.

Brigadier general Carlos Triana Beltrán. Comandante de Policía Metropolitana de Bogotá Bogotá, enero 4 del 2023. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres SEMANA

Así mismo, el sector movilidad de la Alcaldía de Bogotá recordó a los usuarios que pueden personalizar la tarjeta Tullave, para que reciban beneficios como transbordos de 0 a 200 pesos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que forman parte de población vulnerable. Además, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web.