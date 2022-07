Lo último: Nini Úsuga, la hermana de Otoniel, tampoco se escapó de la extradición a EE. UU. por narcotráfico

Las autoridades colombianas extraditan este viernes primero de julio a Nini Johana Úsuga, alias La Negra, a Estados Unidos desde el aeropuerto de Catam en Bogotá, luego de que se ratificara la orden en días pasados.

La delincuente, al igual que su hermano, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, cumplirá sentencia en una cárcel de ese país por lavado de activos y narcotráfico y ser la responsable de hacer las reuniones en las que se acordaba la entrega de cocaína dentro de la organización criminal del Clan del Golfo. La corte del Distrito Sur del estado de Florida fue quien pidió a alias La Negra en extradición.

El pasado 21 de junio, el presidente de la República, Iván Duque, reveló que luego de resolver un recurso de reposición que radicaron los abogados que defienden los intereses de alias La Negra, se confirmó su extradición. Esa misma decisión se trasladó a otros señalados peligrosos integrantes de la estructura criminal, Jorge Castaño, alias Plástico, Juan José Valencia, alias Falcon, y Camilo Hernández, alias Camilo, quienes tendrán la misma suerte de ir a responder ante las autoridades judiciales de EE. UU.

El jefe de Estado envió en su momento un mensaje directo a los integrantes de ese tipo de organizaciones criminales, advirtiendo que la extradición a Estados Unidos es uno de los destinos que pueden llegar a tener si continúan en actividades relacionadas con el narcoterrorismo. “#EsConHechos | Se confirma la extradición a EE. UU. de Nini Johana Úsuga, alias La Negra (hermana de alias Otoniel) y de tres integrantes más del Clan del Golfo: Jorge Castaño, alias Plástico, Juan José Valencia, alias Falcon y Camilo Hernández, alias Camilo”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

“Alias La Negra presentó recurso de reposición y el mismo fue resuelto confirmando su extradición. Una vez más reiteramos que este es el destino que les espera a los narcoterroristas que persisten en su actuar delictivo. #ElQueLaHaceLaPaga”, agregó.

Prontuario de alias La Negra

Trascendió que alias La Negra ya fue condenada en Colombia por el delito de concierto para delinquir agravado “con ocasión de que participó como miembro del Grupo Armado Organizado denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia -también conocido como Clan del Golfo, Clan Úsuga o Los Urabeños”.

Se manifiesta que está demostrada la vinculación de Nini Johana con la organización criminal dedicada al narcotráfico, “responsable de transportar cocaína principalmente mediante lanchas rápidas (Go Fast) desde Colombia a América Central con el objetivo final de distribuir la cocaína en los Estados Unidos”.

La mujer, indica la solicitud, cumplía la función de realizar “las actividades financieras de la DTO, tales como recibir, almacenar, distribuir y organizar las ganancias del narcotráfico de las DETO, y recibía órdenes directamente de su hermano, Dairo Antonio Úsuga David”.

En este punto, las autoridades judiciales colombianas indicaron que la evidencia permitía inferir que La Negra solamente manejaba las finanzas de la banda criminal, pero no tenía relación alguna con el tráfico de droga. “La solicitada no fue acusada en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes y, por esa circunstancia, no es posible conceder la extradición de cara a este delito en particular”.

A renglón seguido, y de acuerdo con el expediente, La Negra fue capturada en 2013 en un complejo operativo en Antioquia. En ese momento se le encontraron 23 mil millones de pesos en efectivo en su poder. Las autoridades señalaron que era la encargada de adelantar las actividades de lavado de activos y finanzas. Sin embargo, a comienzos del año 2014, su defensa presentó un documento falso con el que logró salir de la cárcel.