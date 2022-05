Los polémicos audios de integrantes de grupos armados ilegales que expresan su apoyo a Petro

En medio de una campaña que ha resultado turbulenta y llena de jugadas sucias en su recta final, se han conocido en las últimas semanas varios audios y declaraciones de integrantes de grupos armados ilegales que piden votar por Gustavo Petro o le expresan su apoyo al candidato del Pacto Histórico.

El episodio más reciente se dio a conocer este fin de semana, cuando se revelaron audios que forman parte de una investigación de organismos judiciales que dejarían al descubierto un constreñimiento electoral que favorecería a Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico.

En unos audios revelados por El Tiempo se escucha hablar, según ese medio, a Neila de Jesús Quiroz, madre de Wílmer Antonio Giraldo, alias Siopas, uno de los herederos más fuertes del capo extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en el Clan del Golfo.

En estos se escucha decir que “el patrón”, refiriéndose a alias Siopas, mandó a decir con otra persona que se le debe dar el voto a Petro, el próximo 29 de mayo.

En tal sentido, a la mamá de alias Siopas uno de sus hijos le dice que ellos deben inscribir sus cédulas para que puedan cumplir la orden que envió el líder del Clan del Golfo, quien es buscado por las autoridades colombianas.

Ante esta información, Alfonso Prada, jefe de debate del Pacto Histórico, aseguró que la campaña de Petro no acepta el apoyo de grupos criminales y, por el contrario, rechaza todas las formas de coacción electoral.

“No aceptamos el apoyo de bandas criminales y por el contrario lo único que aceptamos es que se sometan a la justicia, se desarmen y paren las violencias, las masacres, el terrorismo con el que están actuando”, apuntó Prada.

Hace 15 días el que le expresó su apoyo a Petro fue el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien está preso en Estados Unidos.

En una carta dirigida al candidato del Pacto Histórico, Mancuso defendió la polémica propuesta del llamado “perdón social” de Petro y que muchos han interpretado como una puerta a una posible amnistía a condenados por corrupción y otros delitos.

“Dr. Petro, al margen del ruido electoral, su idea del perdón social no es absurda, ni es caprichosa. La sociedad colombiana quiere la paz, pero el sistema está diseñado para que después de una desmovilización, los excombatientes queden en la marginalidad, en un limbo jurídico, sin derecho a una segunda oportunidad, sin redención, sin un lugar en el espacio común de la sociedad”, dijo Mancuso en su carta.

Petro reconoció que ha conversado en las últimas semanas con el excomandante paramilitar, quien lo buscó, según dice, porque se sintió traicionado por otros sectores y porque teme por su vida y la de su familia.

“Por teléfono, una vez me llamó estando en la cárcel. Se sentía traicionado de a quien él le había servido”, relató Petro. “Salvatore Mancuso creía que Uribe lo iba a salvar”, agregó el candidato.

A estos dos casos se sumó el del jueves 14 de abril, cuando SEMANA dio a conocer un audio en el que Marcos de Jesús Figueroa, condenado por graves delitos, invita a los colombianos a votar por Petro.

En la grabación, filtrada desde la cárcel de Cómbita, Boyacá, donde cumple su pena, alias Marquitos hace un llamado a sus amigos, familiares, seguidores y al pueblo guajiro para que en los comicios presidenciales del próximo 29 de mayo voten por el candidato del Pacto Histórico.

“Pido tu voto para que haya en este país un verdadero cambio que incluya seguridad social, trabajo, estudio, salud y una verdadera reforma a la justicia, que incluya una resocialización de los presos”, expresa.

Marquitos Figueroa es conocido por haber sido uno de los sicarios más temidos en la región norte del país, sobre todo en La Guajira, donde lideró y cometió una serie de actos delictivos durante varios años. Luego de escapar a Brasil y eludir los procesos penales en su contra, fue extraditado a Colombia para responder por sus crímenes.

Sobre este apoyo, el abogado Miguel Ángel Del Río, asesor jurídico de la campaña de Petro, recordó: “Logramos una condena en contra de Marquitos Figueroa por 40 años y he sido perseguido por su organización criminal. No me sorprende que este criminal esté buscando enlodar la campaña de Gustavo Petro”

Otra de las reacciones fue la del senador Gustavo Bolívar, quien dio a conocer su descontento y concluyó que “Marquitos Figueroa no es bienvenido al Pacto Histórico”.

Lo que más ha llamado la atención es que estos audios se han conocido justo en el marco de la propuesta de Petro del llamado “perdón social” que, según reveló su hermano, Juan Fernando Petro, implicaría rebajas de pena.

Además, el candidato del Pacto Histórico habló este fin de semana de un “proceso de paz integral” que involucra a todos los grupos armados ilegales.