“Que le diéramos el voto a Petro”: madre de alias Siopas, heredero de Otoniel en el Clan del Golfo

Audios e interceptaciones que forman parte de una investigación que llevan a cabo organismos judiciales dejarían al descubierto un constreñimiento electoral que favorecería al candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

En unos audios revelados por El Tiempo se escucha hablar, según ese medio, a Neila de Jesús Quiroz, madre de Wílmer Antonio Giraldo, alias Siopas, uno de los herederos más fuertes del capo extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en el Clan del Golfo.

En estos se escucha decir que “el patrón”, refiriéndose a alias Siopas, mandó a decir con otra persona que se le debe dar el voto al aspirante presidencial Gustavo Petro el próximo 29 de mayo.

Los audios forman parte de conversaciones que Neila de Jesús Quiroz sostuvo con otro de sus hijos, de nombre Leider Humberto Giraldo Quiroz; con una hija llamada Yuris Yaneth Quiroz, y con una mujer desconocida, de acuerdo con El Tiempo.

En tal sentido, a la mamá de alias Siopas, uno de los herederos del Clan del Golfo, uno de sus hijos le dice que ellos deben inscribir sus cédulas para que puedan cumplir la orden que envió otro de sus hijos, alias Siopas, el peligroso delincuente que es buscado por las autoridades colombianas.

Al parecer, estas conversaciones se llevaron a cabo antes del pasado 29 de marzo, cuando finalizó el plazo para el registro de las cédulas de las personas que quisieran cambiar su puesto de votación.

“Que hay que mandar a arreglar las cédulas que porque hay que votar. Eso manda a decir su hermano, yo no sé. Vinieron a decirme eso, a traerme la razón de que votáramos que por Petro, que para que votemos por ese man (...) Hay que avisarle a la muchacha de Medellín que votáramos, porque es un bienestar para él” (sic), se escucha a Neila de Jesús Quiroz, hablándole a su hijo Leider Humberto Giraldo, hermano de alias Siopas, según El Tiempo.

En otro de los audios, la mujer le entrega la misma razón a su hija. También le advierte que toca votar por Petro “porque es un bienestar para él”, según la razón que a ella le mandó alias Siopas con uno de sus hombres.

En el audio, Yuris Yaneth Quiroz le dice a su mamá que ella no tiene su cédula inscrita y que “nunca ha votado”. Sin embargo, su progenitora le manifiesta que, entonces, debe inscribir su documento de identidad para que se pueda cumplir lo ordenado por el delincuente.

“Él manda a decir que por favor den el voto (...) por Petro, que por Petro, él mandó a decir por quién (...) El muchacho vino a traer la razón y que ya hoy viajaba”, le dice Yuris Yaneth Quiroz a su hija, de acuerdo con el audio revelado por El Tiempo.

Por último, al hablar con una mujer de quien se desconoce la identidad, la mamá de alias Siopas le entrega la misma orden.

“El patrón manda a decir que por favor colaboremos con el voto, que es un bienestar para él, que votemos por Petro (...) Él manda a decir que por él, yo no sé, que porque él va a dar muchas ayudas; yo no sé qué es lo que va a hacer él. Él no va a apoyar dizque el Ejército, no sé qué” (sic), se escucha decirle Neila de Jesús Quiroz a la mujer, cuyo nombre se desconoce.

Vale destacar que tras la extradición Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, a los Estados Unidos para que responda por delitos de narcotráfico, el Clan del Golfo se reorganizó en su estructura de mando. Los nuevos jefes de dicha estructura narcotraficante son alias Siopas y alias Chiquito Malo, quienes tenían un rango inferior a alias Otoniel antes de que este fuera capturado.

Por alias Siopas y alias Chiquito Malo, el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos de recompensa a quien entregue información que permita sus capturas.