“Mami, estoy desubicada”: el último chat de María Paula Munévar antes de ser hallada sin vida

La Universidad Javeriana confirmó que la búsqueda de María Paula Munévar, quien había sido reportada como desaparecida hace una semana, terminó este miércoles 19 de abril debido a que fue hallada sin vida en el centro educativo.

Mediante un comunicado de prensa, la institución lamentó el deceso de la estudiante de 23 años y le envió un sentido mensaje de condolencias a sus padres, Francia Olmos y Pedro Pablo Munévar. Además, precisó que el cuerpo estaba en la zona nororiental del campus universitario.

María Paula Munévar estudiaba en la Universidad Javeriana. - Foto: Familia María Paula Munévar/ Universidad Javeriana

“La Pontificia Universidad Javeriana lamenta profundamente la muerte de María Paula Munévar Olmos, estudiante de la carrera Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, quien fue hallada sin vida en la zona nororiental de la Universidad, que se encuentra cerrada por condiciones invernales”, explicó la entidad.

SEMANA habló recientemente con la madre de la joven, la cual reveló la última conversación que tuvo con su hija antes de que fuera reportada como desaparecida el pasado jueves 13 de abril.

La mujer aseguró que no volvió saber nada de Munévar Olmos después de que acompañó a su padre a hacer unas gestiones personales al centro de Bogotá. Además, aseguró que, antes de perder todo tipo de comunicación con ella, la estudiante le dijo que estaba intentando sacar plata de un banco.

“A eso de las 4:00 p. m., ella me llamó. ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’. Nosotros vivimos en Cota, ella no conocía bien Bogotá. “Ella me dijo que estaba por la (carrera) 13, pero el hermano la pudo rastrear en el computador y salía que estaba por San Victorino, mucho más arriba en el centro”, afirmó Francia Olmos.

La Universidad confirmó que el cuerpo estaba en sus instalaciones - Foto: Foto: www.javeriana.edu.co

María Paula Munévar fue hallada muerta en Bogotá - Foto: Twitter

Luego, precisó: “El asunto es que yo la guie por teléfono y me dijo que había entrado a un banco y que le habían dado un turno, por lo que tenía que apagar el celular. Esto para poder sacar plata. Me decía que no tenía dinero y que quería almorzar. ‘Mami, estoy completamente desubicada’, me dijo cuando salió. Yo le dije que estuviera tranquila”.

La madre de María Paula recalcó finalmente en este medio que recibieron muchas llamadas en los últimos días de gente que afirmó haberla visto deambulando por algunos barrios de la capital colombiana.

“Hemos recibido muchas llamadas diciendo que la vieron en muchas partes de Bogotá, que no tenía zapatos, que con el pelo más largo, que está desorientada. Otro señor nos llamó y nos dijo que le diéramos recompensa y nos daba la ubicación, pero la Policía nos dijo que eran unos estafadores”, concluyó.

La joven habló con su mamá antes de ser reportada desaparecida - Foto: Foto de la familia suministrada a SEMANA

Cabe mencionar que La Universidad Javeriana señaló en el comunicado de prensa que los hechos están siendo investigados actualmente por las autoridades correspondientes. Sin embargo, no entregó más detalles del caso.

“La Universidad agradece a las autoridades, a los medios de comunicación y a todos aquellos que apoyaron la búsqueda de María Paula, quien dejará un profundo vacío en nuestra comunidad y en todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir con ella”, sentenció el centro educativo.