Urgente: Aparece muerta María Paula Munévar, la estudiante de la Javeriana que buscaba todo el país

La Universidad Javeriana comunico esta tarde del miércoles una noticia estremecedora. La búsqueda de María Paula Munevar, estudiante de 23 años, culminó. La joven apareció muerta, tras una semana de no saberse de su paradero.

” La Pontificia Universidad Javeriana y su comunidad educativa lamenta profundamente la muerte de María Paula Munévar Olmos, estudiante de la carrera Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, quien fue hallada sin vida.

A Francia Olmos y Pedro Pablo Munévar, padres de María Paula; a sus familiares, amigos, seres queridos y compañeros, les expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento.

A partir de las investigaciones y la búsqueda continua de las autoridades y del personal de seguridad de la Javeriana, se encontró a María Paula sin vida en la zona nororiental de la Universidad, que se encontraba, y se encuentra, cerrada por condiciones invernales.

Los hechos están siendo investigados por las autoridades correspondientes.

La Universidad agradece a las autoridades, a los medios de comunicación y a todos aquellos que apoyaron la búsqueda de María Paula, quien dejará un profundo vacío en nuestra comunidad y en todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir con ella”, dice el comunicado de la institución.

SEMANA había hablado recientemente con su mamá, Francia Olmos, quien desplegó una incesante búsqueda de su hija que había generado la solidaridad de miles.

Por medio de un sentido relato, dio cuenta de qué sucedió con su hija y pidió ayuda a las autoridades. Desde el pasado jueves 13 de abril, la joven María Paula Munévar Olmos estaba desaparecida luego de acompañar a su padre a hacer unas gestiones personales al centro de la capital.

“Yo hablé con ella como a las 2:00 p. m. y ella me dijo que había hecho una vuelta en la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) con el papá (Pedro Munévar). Y el papá le dijo que tomara un taxi para la universidad porque él tenía que hacer otras cosas y no la podía acompañar. Lo que hacían era por inmediaciones del Parque Santander (carrera Séptima con calle 15), en Bogotá, nosotros vivimos en Cota (Cundinamarca). Tomó un taxi y me llamó cuando iba llegando a la universidad. Ahí quedó la conversación en este momento”, aseguró Francia Olmos.

La joven fue vista por última vez en el sector de San Victorino, centro de Bogotá. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“A eso de las 4:00 p. m., ella me llamó de nuevo. ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’. Insisto, nosotros vivimos en Cota, ella no conoce bien Bogotá. Yo le dije: ‘No, dale, no estás desubicada, tranquila. Bájate a la (carrera) 13 y yo te digo dónde hay un banco’. Ella me dijo que estaba en la universidad, pero no queremos con mi esposo dar la ubicación precisa de la U porque mucha gente se ha comunicado con nosotros queriéndonos sacar dinero y diciendo cosas”, agregó.

Maria Paula Munevar salió del centro de Bogotá después de estar reunida con su padre Pedro. Tomó un taxi y minutos después llamó a la mamá y le dijo que se sentía mareada. Hay video de que entró a la Javeriana, sacó un dinero de un cajero pero no se sabe nada más. La última… pic.twitter.com/eezdgGvt2S — DoñaPily (@dona_pily2) April 16, 2023

“Ella me dijo que estaba por la (carrera) 13, pero el hermano le pudo rastrear el computador y sale que estaba por San Victorino, mucho más arriba en el centro. Hay mucha confusión. El asunto es que yo la guié por teléfono y me dijo que había entrado a un banco y que le habían dado un turno y dijo que tenía que apagar el celular. Esto para poder sacar plata. Me decía que no tenía dinero y que quería almorzar”, agregó su madre.

Ella es María Paula Munevar Olmos de aproximadamente 23 años, y se encuentra desaparecida desde el día de ayer cuando se encontraba en la Universidad Javeriana. Tiene puesta una chaqueta azul oscura y jeans. Si la han visto, cualquier información pueden escribir 3212054707 pic.twitter.com/BBMUnkrjNL — Camila Tapia R. (@camilatapiaR16) April 14, 2023

“‘Mami, estoy completamente desubicada’, me dijo cuando salió. Yo le dije que estuviera tranquila. ‘Vete por el mismo sitio y te devuelves’, le aseguré, pero es muy extraño, ella nunca estuvo en el banco ahí en la universidad. No sé, ella se fue cerca de San Victorino”, agregó, al dar cuenta de que ella la ubicaba, como madre, asumiendo dónde estaba su hija, pero sin ahora tener la certeza de que ella estuviera allí.

“Hemos recibido muchas llamadas diciendo que la vieron en muchas partes de Bogotá, que no tenía zapatos, que con el pelo más largo, que está desorientada. Otro señor nos llamó y nos dijo que le diéramos recompensa y nos daba la ubicación, pero la Policía dice que son estafadores. Ella tiene 23 años de edad, no sé por qué le pusieron 24 en el cartel de desaparecidos, tiene un hermano menor”, agregó Francia Olmos.

Estamos buscando a María Paula Munévar Olmos, hija de un funcionario del @consejodeestado.



Tienes 24 años. La última vez que la vieron fue ayer 13 de abril en la Jiménez con novena en Bogotá. pic.twitter.com/XYaTGpVT5G — Monalisa (@AlejaBonilla) April 14, 2023

“Es una niña dulce, tierna, irradia paz, es muy tímida, está estudiando, me abstengo de decir la carrera y la universidad, está en la fase final. No tiene pareja, solamente existía un muchacho compañero de universidad y ella nos preguntó si podía tener novio. Y le dijimos que confiábamos en ella, pero el muchacho se fue del país entonces únicamente quedó en prospecto”, agregó.

“María Paula no intenta hablar con nadie, no es buena socializando, eso es lo que más nos preocupa. Además ella tiene una condición especial, sufre de depresión profunda recurrente y debe tomar medicinas”, aseveró Olmos, interrumpida por el llanto de su preocupación. “Debe tomar sus medicinas en la mañana y en la noche y si no lo hace se le empiezan a dormir las manos y la cara y la lengua. Sé que la red hospitalaria está en alarma. Esto no es vida”, aseguró.

La joven fue vista por última vez en horas de la tarde del jueves en la avenida Jiménez con carrera novena, en el sector de San Victorino, centro de Bogotá. En el momento de su desaparición, María Paula vestía un saco amarillo, chaqueta azul oscura, jean azul claro, tenis negros y gafas de marco azul de lentes gruesos.

En sus redes sociales, el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero compartió un cartel con la imagen de la joven y un pedido para ayudar a encontrarla. “Por favor, ayúdennos a buscar a María Paula Munévar”, señaló el exfuncionario distrital.

Por favor ayúdenos a buscar a María Paula Munevar pic.twitter.com/3MXBtvupOw — Hugo Acero (@HugoASeguridad) April 14, 2023

La búsqueda de la joven finalmente concluyó tras encontrar el cuerpo.