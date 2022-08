María Fernanda Rangel o Carlos Hernán Rodríguez: ¿quién llegará a la Contraloría?

Es posible que no se recuerde una elección de contralor general de la república tan polémica como la que se está viviendo. No hay un día en que no se presente una discusión frente a la lista de diez candidatos que buscan reemplazar a Carlos Felipe Córdoba como jefe del ente de control fiscal.

En medio de demandas, discusiones judiciales e intrigas políticas, esta elección llega a su final este 18 de agosto en un voto finish entre dos candidatos: Carlos Hernán Rodríguez y María Fernanda Rangel.

La Contraloría es una de las entidades del Estado con mayor poder y puede entorpecer el rumbo de cualquier alcalde o gobernador con la apertura de un proceso fiscal. Además, uno de los asuntos que más interesa a los congresistas es que cuenta con amplia burocracia: 6.829 funcionarios y un presupuesto que supera el billón de pesos al año.

Pero, además, se ha convertido en un pulso entre el Gobierno de Gustavo Petro, que ve esta elección como la primera prueba de fuego de su coalición, y las fuerzas políticas tradicionales, que buscan presionar al Ejecutivo en medio de su inmenso apetito burocrático.

Los primeros en dar el golpe sobre la mesa fueron los partidos Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical, que pusieron a correr al Gobierno al cerrar filas en torno a la candidatura de MaríaFernanda Rangel, una aspirante que no cae bien en la Casa de Nariño por su cercanía con el contralor Córdoba.

Esta decisión desató una crisis y llevó tanto al petrismo como a la administración de Petro a moverse para tratar de desbaratar el acuerdo de apoyo a Rangel. El ministro del Interior, Alfonso Prada, tuvo que llamar a algunos congresistas liberales, conservadores y de La U para tratar de echar para atrás el apoyo a la candidata.

Luego de que Julio César Cárdenas, el aspirante más cercano a Petro, quedó por fuera de la contienda, el petrismo y el Gobierno activaron el plan B. Se trata de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien fue auditor general, defensor regional del pueblo y diputado en el Valle del Cauca. Él obtuvo el puntaje más alto entre los diez candidatos en el promedio ponderado, revelado por el Congreso.

En tan solo una semana, Rodríguez, que no estaba en las cuentas de nadie, se convirtió en uno de los más opcionados. Fueron tres las movidas que se hicieron para impulsar su candidatura. La primera fue la recomposición de la lista de elegibles, que se hizo el jueves de la semana pasada. El petrismo logró que Rodríguez, que no había ocupado los primeros puestos en las selecciones iniciales, obtuviera al final el puntaje más alto entre todos los aspirantes.

Carlos Hernán Rodríguez es un abogado calificado, pero le reprochan su cercanía con Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por parapolítica. Rodríguez no ha aclarado esta relación. - Foto: Guillermo Torres Reina

Para conseguir este promedio se tuvo en cuenta la prueba de conocimiento elaborada por la Universidad Industrial de Santander, la experiencia en la hoja de vida y se le dio valor a la entrevista que les aplicaron los congresistas a los candidatos, un elemento subjetivo que terminó por ser decisivo para poner a Rodríguez como el primero de la lista en puntaje.

Casualmente, el viernes, 24 horas después de haberse confeccionado la lista, el presidente Petro convocó a una reunión a la que asistieron el presidente del Partido Conservador, Carlos Trujillo; la directora de La U, Dilian Francisca Toro, y voceros del Partido Liberal para conversar sobre “la agenda legislativa” y la representación que tendrían las colectividades en el gabinete.

En medio del encuentro, en el que también estuvo el ministro Prada, surgió el tema de la elección de contralor. El pedido del Gobierno fue hacer prevalecer la meritocracia; es decir, escoger entre “los primeros de la lista”. Luego, durante el fin de semana, Petro anunció finalmente los nombres de su gabinete, en el que los partidos tradicionales tuvieron sus cuotas de representación.

Los conservadores se quedaron con el Ministerio de Transporte, en cabeza de Guillermo Reyes, un hombre muy cercano al presidente de la colectividad.

Para el Partido Liberal fue el Ministerio de Justicia, liderado por Néstor Osuna; la cartera de Vivienda, con la ministra Catalina Velasco, y están a la espera de que les concreten la dirección del Fondo Nacional del Ahorro.Por los lados de La U, se quedó con el Ministerio de las TIC, tal como previamente se había acordado.

Si bien no hay unanimidad en las bancadas ante la representación que les otorgaron, poco a poco los anuncios del Gobierno han ido calmando los conatos de rebeldía que se habían formado en las fuerzas políticas.

Con estas movidas en firme, en los últimos días se ha visto mucha actividad en los pasillos del Congreso de la República de parte del candidato Rodríguez. Su nombre empezó a ser bien recibido en las bancadas.

Los conservadores sostuvieron una reunión este martes en la que empezaron a echar para atrás su apoyo a Rangel y están contemplando su respaldo a Rodríguez. Lo mismo sucede en algunos sectores de La U. Muchos reconocen a este candidato como un abogado muy calificado y un experto en control fiscal. Lo único que le reprochan es su cercanía con controvertidos líderes políticos.

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, le pidió a Rodríguez aclarar si tiene o no relación con el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado a ocho años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica.

A estos cuestionamientos se sumó el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, quien señaló que, según medios de comunicación, “su padrino político ha sido Juan Carlos Martínez, reconocido político sindicado por corrupción y parapolítica”.

Las movidas de Rangel

La candidata María Fernanda Rangel no se ha quedado quieta y ha buscado a varios partidos políticos para garantizar sus votos. Esta semana almorzó con la gran mayoría de los congresistas del Partido Liberal, quienes le ratificaron su apoyo. “

Estamos con Rangel, el 80 por ciento del partido está con ella, pero aún no se ha tomado una decisión de bancada”, le dijo a esta revista un representante liberal del ala de César Gaviria.

La consideración que se hace en las toldas liberales es que al presidente Petro no le pueden entregar todo en bandeja de plata. No se debe olvidar que esta colectividad cedió la presidencia de la Cámara para que el Pacto Histórico tuviera el poder absoluto en el Congreso.

La candidata María Fernanda Rangel no se ha quedado quieta y ha buscado a varios partidos políticos para garantizar sus votos. - Foto:

Rangel se ha reunido también con conservadores, miembros de La U y otros sectores políticos. Cambio Radical le ratificó su apoyo. Le han firmado documentos y ante la opinión pública se ha mostrado como la carta fuerte para llegar al órgano de control.

Sin embargo, la realidad es que en política nada está escrito y un congresista no tiene problemas en firmar documentos y posteriormente cambiar de opinión. Además, carga con los cuestionamientos por ser supuestamente la ficha del contralor Córdoba.

En medio de este pulso, el excontralor de Bogotá Andrés Castro Franco tiene respaldo entre congresistas que no apoyan ni a Rodríguez ni a Rangel, y que no han tomado posición todavía.

Este candidato se ha mantenido desde el principio de la convocatoria alejado de las polémicas y ha estado en los primeros puestos cada vez que se ha tenido que rearmar la lista. Castro es cercano al excontralor de Bogotá Juan Carlos Granados.

Faltan cinco días para la elección del nuevo contralor y serán trascendentales. La próxima semana, el Gobierno tiene programadas reuniones con las bancadas para analizar nuevamente la “agenda legislativa”, citas que se dan, casualmente, horas antes de que el Congreso elija al nuevo jefe del ente de control fiscal.

Es bien sabido que en este tipo de elecciones los días previos son más importantes que el día mismo de la votación. Generalmente, las bancadas esperan hasta último minuto para analizar el panorama y, si ven que su candidato empieza a perder fuerza, se van con el caballo ganador.

Así ocurrió hace cuatro años con la elección de Carlos Felipe Córdoba, quien inicialmente tenía el apoyo de sectores de Cambio Radical y el Partido Liberal, pero, al final, ante su inminente victoria, las demás fuerzas políticas se alinearon con él y terminó ganando con 203 votos de 270 posibles.

Nadie quiere tener un contralor en contra. Mucho menos el Gobierno.