‘Bajar los salarios del sector privado’: la carta de congresistas del Pacto Histórico por polémica sobre sueldo de congresistas

En medio de la polémica que se generó luego de que se conociera que Clara López, María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta estarían en contra y se estarían resistiendo al proyecto para reducir este año los salarios de los congresistas, la propia Pizarro publicó en su cuenta oficial de Twitter un comunicado en que explica la postura de parte del partido de gobierno sobre el proyecto de ley que se radicó.

El comunicado firmado también por López Obregón, Zuleta y Alexander López señala tres puntos. En el primero, aclaran que han “respaldado toda propuesta que propenda por la justicia y equidad sobre los ingresos para el pueblo colombiano, toda iniciativa legislativa que pretenda bajar los salarios de los congresistas, de los altos funcionarios de todas las ramas del poder público e incluso del sector privado del país”.

#Comunicado Nos permitimos informarles nuestra postura respecto al debate sobre el proyecto de ley que busca bajar el salario de los congresistas. pic.twitter.com/lrA0cqCMoF — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 12, 2022

Asimismo, este punto indica que es “una causa común y colectiva que debe aprobarse en este Congreso, siempre con el rigor y estudio necesarios para abordar los grandes debates que requiere el país y evitar contratiempos en su aprobación”.

Como segundo punto, el comunicado recalca que desde la bancada y el progresismo esa iniciativa es una causa de interés general.

“La transformación del poder legislativo ha sido una causa histórica impulsada por el progresismo, los movimientos alternativos y de ciudadanos, no es personal y no debe usarse esta iniciativa para generar discordia y divisiones en las bancadas”, señala el texto.

Dicho esto, el comunicado publicado por la senadora Pizarro cierra con un punto en que rechaza los diferentes señalamientos sobre la postura de la bancada y sus senadoras, quienes se estarían oponiendo al proyecto de ley que busca reducir el salario de los congresistas.

“No aceptamos ningún tipo de chantaje que entorpece el desarrollo del trabajo legislativo y mucho menos que se mienta sobre nuestras posturas, conversaciones públicas y privadas. No cederemos ante presiones que pretenden obligarnos, bajo una evidente acción de violencia machista, a tomar posiciones políticas contrarias a nuestros principios. Rechazamos cualquier acción en este sentido que pretenda manipular a la opinión pública en contra del Pacto Histórico”, concluye el texto.

Cabe recordar que en las últimas horas hubo una reunión en la que salieron a la luz los nombres de estas tres senadoras y que al hacerse pública esta información, la bancada quedó expuesta.

La postura del Pacto Histórico

A pesar de que el senador Jota Pe Hernández no ha querido revelar el nombre de algunas personas que hasta al momento no han firmado su proyecto de ley para reducir el salario de los congresistas, ya salieron a la luz los nombres de las congresistas del progresismo que no le quieren caminar a esa reforma.

Se trata de Clara López, María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta. El día de ayer hubo una reunión en el Pacto Histórico en la que se trató el tema y las tres fueron reacias a esa propuesta. Una de ellas fue la que dijo que necesitaba la plata y por eso no respaldaba la iniciativa.

Ante la polémica, algunas de ellas ya salieron a responder. La senadora Pizarro dijo que esa información es “falsa”. “Ayer le expresamos al senador nuestra posición frente al proyecto. También acompañé con mi firma el presentado por mi bancada en cabeza de Iván Cepeda”, afirmó.

El pasado miércoles, el senador Jota Pe Hernández estuvo en Vicky en Semana hablando de las firmas que ha recogido para ese proyecto de ley. Contó la historia de una senadora de los partidos alternativos a la que se encontró en un ascensor del Capitolio y le dijo que no firmaría ese proyecto.

“Me encontré a una senadora, que prometió la reducción de ingresos para congresistas, y le dije amablemente: ‘Quiero, por favor, que me permita enviarle mi proyecto para que lo estudie y se adhiera’. La respuesta fue muy grosera”, dijo Hernández en el programa.

Agregó que no la respaldaba porque necesita el dinero. “Me contestó: ‘Yo con eso no voy. No me voy a bajar mi sueldo por nada del mundo porque yo lo que necesito es plata’. A mí me dejó sorprendido porque yo soy nuevo. Me dejó impactado, es gente que le importa cinco cumplirle al pueblo. Es gente que ya está acostumbrada a traicionar a quienes los eligen”, dijo el senador de la Alianza Verde.

Contó que también le sorprendió porque se trata de una congresista que lleva varios años en el Congreso, pero aclaró que no quería revelar de quién se trata porque eso podría afectar las relaciones con esa bancada, que en este caso es el Pacto Histórico.

Más allá de eso, Hernández ha logrado recoger firmas de varios miembros de esa colectividad y anunció que tiene cita con el ministro del Interior, Alfonso Prada, a quien quiere presentarle los documentos con las firmas para que sea respaldado por el Gobierno. También quiere entrevistarse con el presidente Gustavo Petro para pedirle su apoyo.