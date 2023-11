María Isabel Urrutia, a juicio disciplinario por avalancha de contratos firmados antes de su salida del Ministerio del Deporte

Por la firma en tiempo récord de 95 contratos de prestación de servicios, o apoyo a la gestión, la Procuraduría General llamó a juicio disciplinario a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró . Los hechos se presentaron cuando se le había notificado que no seguiría al frente de la cartera del deporte en marzo del presente año.

La medallista olímpica expresó: “No veo en dónde la Fiscalía me pueda imputar cargos por haber organizado el ministerio”, y señaló que lo que hizo no fue para beneficiar a ninguna persona, empresa o entidad.

Por otra parte, destacó que no fueron 106, sino un total de 350 contratos que terminaron y renovaron, de una muestra de 2.700 trabajadores, hasta los 11 meses, aseveró Urrutia.

Adicionalmente, destacó en su momento que para ella no significa un delito lo que hizo, dado que, desde su forma de verlo, simplemente llevaba a cabo su trabajo: “Para mí no es grande lo que me están imputando, porque como ordenadora de gastos tengo que responder”, indicó Urrutia, quien aseveró que con sus actos administrativos lo que buscada era ordenar el ministerio y evitar detrimento patrimonial, ya que su objetivo era que se optimizaran los contratos y funciones, y pasar de más de 2.000 funcionarios a 500.