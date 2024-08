Marta Lucía Ramírez critica al Gobierno Petro porque Colombia no rechazó decisión del TSJ de Venezuela: “Qué vergüenza”

El mensaje que emitieron los países explica: “Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas”.

Sobre el hecho se pronunció la exvicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez, quien criticó al gobierno de Gustavo Petro por no hacer parte del comunicado enviado por los 11 países.