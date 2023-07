Más de 5.600 personas en Colombia se han registrado voluntariamente como LGBTIQ+ o pertenecientes a otras orientaciones e identidades

Un total de 5.686 personas en Colombia se han autoidentificado como LGBTIQ+ o pertenecientes a otras orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) al dar a conocer los resultados del primer “Registro Voluntario para la Visibilidad de la Diversidad Sexual y de Género en Colombia”, realizado entre junio y septiembre del año pasado.

El objetivo de este registro fue documentar la experiencia del Dane en la incorporación de variables relacionadas con la diversidad sexual y de género, y mostrar un primer acercamiento a la caracterización de las personas que se autoidentificaron con diferentes identidades de género y orientaciones sexuales. Este enfoque inclusivo y el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI y de otras identidades de género no hegemónicas están respaldados tanto a nivel nacional como internacional.

Orgullo LGBTIQ+. Así fue la marcha de la inclusión y la diversidad este domingo en Cali. Cientos de caleños salieron a marchar este domingo para celebrar la inclusión y la diversidad, en conmemoración del mes del orgullo LGBTIQ+. - Foto: Jorge Orozco

En el ámbito internacional, el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo del año 2013 destaca la importancia de la elaboración de estadísticas públicas inclusivas, con el objetivo de contribuir a la construcción de políticas públicas que promuevan la garantía de derechos con un enfoque diferencial. Dentro de las poblaciones reconocidas por este consenso se encuentran las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT). En Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido los derechos de las personas LGBTI y de otras identidades de género no hegemónicas a través de diferentes sentencias, que incluyen el reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad de las personas trans y el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo.

En línea con este contexto, el Dane se unió en 2018 como miembro cofundador de la Carta de Datos Inclusivos, una iniciativa que busca promover la generación de datos estadísticos inclusivos. Como parte de este compromiso, el Dane ha incorporado la diversidad sexual y de género en sus operaciones estadísticas y ha publicado una guía para la inclusión de un enfoque diferencial e interseccional en la producción de estadísticas.

La difusión del registro se llevó a cabo a través de una convocatoria masiva utilizando diferentes canales, como organizaciones de la sociedad civil, volantes en la calle y en eventos de la comunidad LGBTI, y las redes sociales oficiales del Dane. Como resultado, se obtuvieron 11.074 personas inscritas en el registro. Sin embargo, después de un proceso de validación de los documentos registrados y de cruzar la información con el Registro Estadístico Base de Población, se obtuvieron 6.541 registros válidos.

En cuanto a la caracterización de las personas registradas, se determinó que 5.686 se reconocen como LGBTI o con otras identidades de género no hegemónicas. En términos de identidad de género, la mayoría de las personas registradas se autoidentifican como hombres cisgénero (56,4 %) y mujeres cisgénero (32,3 %). Un porcentaje importante (11,3%) se identifica con una identidad de género no hegemónica, como personas no binarias, mujeres trans, hombres trans y otras identidades de género no hegemónicas.

DANE, Registro Voluntario para la Visibilidad de la Diversidad Sexual y de Género en Colombia. 2022. - Foto: DANE

En relación con la orientación sexual, el 51 % de las personas registradas se reconocen como gay, el 25 % como bisexual y el 16,1 % como lesbiana. Sin embargo, también se destaca un grupo (6,2 %) de personas que se reconocen con una orientación sexual distinta a las mencionadas en el formulario.

DANE, Registro Voluntario para la Visibilidad de la Diversidad Sexual y de Género en Colombia. 2022. - Foto: DANE

Es importante señalar que debido a la alta representación de personas con orientaciones sexuales distintas a las categorías disponibles, se incluyó la opción “Otro” en el formulario para que las personas pudieran especificar su orientación sexual. En este sentido, se encontró que el 62,5 % de las respuestas en la opción “Otro” correspondían a personas que se reconocen como pansexuales, seguidas por el 12,9 % que se identifican como asexuales y el 11,5 % como demisexuales.

Registro Voluntario para la Visibilidad de la Diversidad Sexual y de Género en Colombia. 2022. - Foto: DANE

Cuando se cruzan las identidades de género con las orientaciones sexuales, se observa que el 86% de los hombres cisgénero se reconocen como gay. En el caso de las mujeres cisgénero, la orientación sexual más representativa es la bisexual, seguida por la lesbiana.

Estos resultados del Registro Voluntario para la Visibilidad de la Diversidad Sexual y de Género en Colombia proporcionan un primer acercamiento a la caracterización de las personas LGBTI y de otras identidades de género no hegemónicas en el país. Además, reflejan la importancia de incluir la diversidad sexual y de género en las estadísticas públicas para promover políticas y acciones que garanticen los derechos de estas poblaciones.

Es fundamental reconocer la importancia de la inclusión y el respeto hacia todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. La diversidad es un valor que enriquece a la sociedad y es necesario seguir trabajando en la construcción de una sociedad inclusiva y libre de discriminación para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.