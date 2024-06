“Pedían ayuda, pero yo no podía”: sobreviviente a la tragedia del colapso de un puente en Soledad

Luis Alfonso Llanos es uno de los sobrevivientes a la tragedia del colapso del puente que comunica a Barranquilla con el municipio de Soledad, que dejó cuatro personas muertas y tres más heridas. La emergencia se registró el viernes 31 de mayo de 2024, en horas de la madrugada.

El hombre aseguró que está convencido que es un milagro de Dios porque lo que le tocó vivir es madrugada, cuando se dirigía hacia el mercado de Barranquilla, donde se dedica a vender naranjas.

Puente colapsó en la vía entre Barranquilla y Soledad. | Foto: API.

“Yo subí el puente normal como lo hago todos los días e iba un carrito adelante, yo me acuerdo del carro Sprint rojo que iba, yo me lo pasé y cuando yo me vi fue abajo. En ese momento yo lo único que dije fue Dios mío porque sentí que el carro se me fue y no solté el volante”, relató.

Llanos aseguró que se acuerda de todo lo que pasó e incluso cuando se salió por una ventana del vehículo, mientras las demás personas heridas gritaban ayuda.

“Le doy gracias a Dios porque yo no sé cómo salí del carro. Las bolsas de aire se activaron y no sé cómo fue que yo me salí por la ventada porque hasta el cinturón me quité y salí por la ventana. Cuando yo salí yo sentí lo que cayó al lado mío y yo no me percaté que era el carro y luego el señor de la moto. Yo me retiré de ahí porque tenía miedo, pero me devolví para el carro a buscar mi celular para llamar a mi esposa, no lo encontré y me retiré porque tenía temor”, contó el hombre acompañado de su esposa.

El sobreviviente de esta tragedia sostuvo que muchas personas que estaban entre los heridos le gritaban que los ayudara, pero Luis Alfonso indicó que no pudo ayudarlos porque no estaba en las mejores condiciones de salud.

“Yo me arrastré hasta un punto y en eso llegó un señor que estaba filmando, yo le pedí ayuda y él me decía: ya va, ya va. Yo sé que él fue el que detuvo el tránsito… Yo esperando ahí los minutos más largos y hablé con el señor de la moto y me dijo que tenía la pierna fracturada, pero no le vi la cara. En ese momento, llegaron los policías y los paramédicos que fueron los que nos ayudaron”, precisó.

Tragedia en Barranquilla por colapso de parte del puente que conecta con Soledad | Foto: cortesía

En medio de su relato dio a conocer que un policía y un paramédico fueron los primeros que bajaron al cráter y comenzaron a atender a los heridos e incluso sacaron los cuerpos de las personas que quedaron sin vida.

“El primero que bajó fue un policía que estaba amarrado y bajó. Luego, bajó un paramédico que fue quien me atendió y me dio una palabra de tranquilidad. Me decía que me calmara, que ya me iban a sacar, que me tranquilizara y yo hoy le quiero agradecer mucho a él porque fue quien me salvó”, añadió.

De igual manera, agregó que: “Ellos bajaron una camilla y cuando él me dijo acuéstate aquí, pero yo en el momento no me podía colocar las pitas que ellos tenían, entonces, ellos me amarraron, cuando yo me doy cuenta, están bajando otra camilla para subir al señor de la moto y yo me volteo y le gritaba que me sacara de aquí”.

Luis Llanos asegura que en medio de toda la emergencia a él lo desamarraron de la camilla y finalmente hizo un esfuerzo grande y pudo salir por la escalera que colocaron los organismos de socorro en la zona.

“Yo escuché que todos pedían ayuda, pero yo no los podía ayudar porque mi cuerpo no daba para tanto”, sostuvo.