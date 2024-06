Máximo Noriega, a declarar ante Comisión de Acusación por campaña Petro Presidente, ¿cuándo?

Noriega asistirá en calidad de testigo debido a que estaba citado para el jueves 16 de mayo de 2024, pero no asistió porque aseguró que no tuvo ninguna notificación oficial para la diligencia que se adelanta para esclarecer las denuncias que existen.

Ahora, la diligencia quedó programada para el jueves 6 de junio de 2024, sobre las 11:00 de la mañana y será de manera virtual, confirmó Máximo Noriega, quien además señaló que desde el año 2010 no ha manejado administrativamente ninguna campaña política y que en las pasadas presidenciales tuvo un cargo de coordinador político.

“Entiendo yo que como yo estuve en la coordinación política de 2010, en el 2018, en el 2022, en el equipo de coordinación política, me imagino que ese es el referente para llamarme, pero es necesario aclarar que nunca estuve en ningún manejo administrativo ni financiero de la campaña de Petro Presidente”, explicó Noriega.

Day responde asegurando a Máximo que ella no va a pagar multas y enfatiza en que no es una ladrona y no está robando a nadie, pues señala que ese dinero tampoco era de Petro Burgos.