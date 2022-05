Ministro de Salud presentó la hoja de ruta para la seguridad y soberanía sanitaria del país

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, presentó este miércoles en el foro “Pasos hacia la Soberanía y Seguridad Sanitaria en Colombia”, en la Pontificia Universidad Javeriana, la hoja de ruta que tiene Colombia para lograr su plena soberanía y seguridad sanitaria.

El ministro reveló que Colombia, a través de su historia, ha venido desarrollando una política de seguridad sanitaria, por lo que no se empieza desde cero.

No obstante, aseguró que la historia de vacunas producidas en el país se perdió en 2001, cuando se produjo la última vacuna: “De manera que todos tenemos la responsabilidad de volver a la soberanía y seguridad sanitaria que Colombia tuvo”.

Ruiz Gómez añadió que la presión de la covid-19 puso en relieve que en nuestro país no se produce tecnología en salud, lo que lo hace dependiente de otros países y vulnerable a cualquier riesgo que llegue ahora o en el futuro.

Y teniendo en cuenta las características de Colombia de clima, geografía y distribución de la población, lo cual lo hace endémico para muchas enfermedades, obliga a que el país tenga la necesidad de producir vacunas.

En tal sentido, “el punto de partida es desarrollar el concepto de soberanía y seguridad sanitaria. Colombia está en el puesto 38 del Índice Global de Seguridad Sanitaria, y si bien no es malo, si se mira comparativamente somos el tercer país en Latinoamérica, después de Brasil y Argentina, los cuales sí producen vacunas”, dijo.

“Podemos destacar que tenemos un Programa Ampliado de Inmunizaciones robusto con 21 vacunas contra 26 enfermedades y hemos logrado implementar un Plan Nacional de Vacunación que hoy llegó a 83 millones de vacunas aplicadas, y de eso nos sentimos satisfechos”, sostuvo el ministro.

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, presentó este miércoles en un evento en la Pontificia Universidad Javeriana la hoja de ruta que tiene Colombia para lograr su plena soberanía y seguridad sanitaria. - Foto: Ministerio de Salud

No obstante, la covid-19 dejó lecciones como falencias en el abastecimiento de medicamentos y tecnologías en salud, así como una baja capacidad de articulación institucional. También reveló problemas estructurales, como la ausencia de una gobernanza que articule a todos los actores en torno a generación de capacidades para responder.

“La pandemia nos va a dejar una enseñanza gigante respecto a la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias, que financió con $40 billones a la pandemia, de los cuales $16 billones fueron destinados a la salud”, reveló Ruiz. “Y pudimos decretar una emergencia sanitaria gracias a un instrumento que yo mismo creé cuando era viceministro para las epidemias de zika y chikunguña”, añadió.

El ministro recalcó además que Colombia no solo ha perdido la capacidad de desarrollar vacunas, sino también medicamentos, y en pandemia se pusieron en evidencia problemas de interoperabilidad en la información.

Bajo el panorama que queda tras dos años de pandemia, Colombia llegó a un consenso de Gobierno con un conjunto de actividades necesarias para hacer frente a las situaciones de emergencia e incidentes que vulneren la salud de la población.

“Tenemos un mandato que viene desde la Ley Estatutaria de Salud que nos lleva a hacer una política de innovación, ciencia y tecnología en salud desde nuestro sector”, pronunció el jefe de la cartera, indicando que en tal sentido el sistema de salud no se debe preocupar únicamente por atender pacientes, sino también por generar investigación.

Para este gran objetivo se requiere la intersectorialidad de todos los sectores. “La visión es generar una política de Estado que vaya más allá del presente Gobierno, que permita como sociedad desarrollar a futuro no solo vacunas, sino también los medicamentos necesarios”, aseguró.

Bajo esta visión, se busca articular la estructura de gobernanza, flujo de recursos y capacidad de vigilancia en salud pública; promover las capacidades industriales de producción local de biológicos, biotecnológicos y tecnologías estratégicas en salud; alcanzar el uso, disponibilidad e interoperabilidad de información y aplicaciones de salud digital; y la gestión del talento humano para la atención de emergencias y producción de tecnologías de salud estratégicas.

“Pero es absolutamente claro que no podemos hacer desarrollo como el que queremos hacer, si no contamos con el apoyo de la industria farmacéutica”, sentenció el ministro. Por ello, pidió que no exista polarización entre industria y Gobierno, y sí tener formas creativas de interacción.

En el foro "Pasos hacia la Soberanía y Seguridad Sanitaria en Colombia", el ministro @Fruizgomez compartió las oportunidades que tiene el país en este aspecto, considerando temas de innovación, producción, talento humano, entre otros. pic.twitter.com/7BBi4S4RMA — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 4, 2022

A su cierre, el ministro presentó el cronograma 2022, que incluye una ruta operativa, en la cual trabaja la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio, para cambiar la visión de que el sistema de salud compra vacunas, para empezar a comprar desenlaces en salud.

Así mismo, se tiene en cuenta un sistema de monitoreo, alerta temprana y gestión, “y obviamente nuestro Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) en soberanía en la producción para la Seguridad Sanitaria”, dijo Ruiz.

Seguidamente, el ministro dejó conocer los factores críticos de éxito, que incluyen realizar evaluaciones de tecnologías completas para identificar aquellas tecnologías innovadoras cuyo precio se asocia a su valor terapéutico.

Un segundo aspecto es la articulación más profunda entre la coordinación intersectorial, el entramado científico-tecnológico público, y las empresas y laboratorios privados y públicos.

“Nosotros hemos logrado hoy en día la consolidación de una política de Estado a través de una ley de vacunas que ya fue expedida, una serie de decretos que dan el acceso a vacunas y un Conpes que estamos desarrollando con el Departamento Nacional de Planeación, donde estará toda la política de seguridad sanitaria y el diseño de un proceso a largo plazo para la compra focalizada de vacunas”, detalló Ruiz.

Con esto, el ministro dejó conocer la apuesta del Gobierno de cara a la soberanía y seguridad sanitaria del país, y reveló que por lo menos ya hay dos proyectos para la producción de vacunas en Colombia.