“Muerta de hambre”: mujer golpeó e insultó a trabajadora de aerolínea por pedirle usar tapabocas; todo quedó grabado en video

En las redes sociales se difundió este miércoles un video en el que se observa a una mujer que agrede física y verbalmente a un trabajadora de la aerolínea Avianca, luego de que le impidieran abordar un avión debido a que se negó a ponerse un tapabocas.

En la parte inicial del clip se escucha a la trabajadora, quien es la persona que realiza la grabación, afirmando que el capitán le negó el embarque a la mujer.

Inmediatamente, ella, alterada, le pregunta: “¿dígame por qué me va a negar el embarque? ¿usted me va a negar el embarque a mí? ¿Qué le pasa?”. En ese momento, se escucha un golpe que le dio a la empleada de la aerolínea. “¿Qué le pasa, estúpida, cómo me va a hacer perder mi plata?”, agrega.

“Muertosdehambre”.

Representación de muchos colombianos.

El tapabocas lo tenía y no quiso ponérselo.El capitán hizo respetar a su tripulación. Aviones en el aire han devuelto para dejar pasajeros gamines.

Mal por esa mamá poner en esa situación a su hijo. pic.twitter.com/QHDwK3jiBw — DoñaPily (@dona_pily2) October 26, 2022

Segundos después, la trabajadora le dice: “¿me pegó?”. Y ella le responde: “sí, le pegué por estúpida”. Posteriormente, insiste en que la dejen a abordar, pedido al que se niega otro trabajador. “En este vuelo no va a abordar”, le dice.

Luego, la mujer vuelve a dirigirse a la empleada: “¡Muerta de hambre! No me voy a quedar acá. ¿Se cree que tiene mucho poder? A ver, muerta de hambre”.

En la parte final de la grabación llega la encargada de seguridad al lugar y la trabajadora de la aerolínea denuncia que fue agredida por la mujer. “La señora me ha agredido dos veces. Me acabó de pegar en la cara y ya me había estrujado. Hablé con el capitán y ella no aborda esta vuelo”, afirmó.

Tras el incidente, Avianca emitió un pronunciamiento en el que manifestó que en los últimos dos años “los comportamientos de pasajeros disruptivos se han duplicado, afectando en muchas ocasiones la integridad de nuestros empleados y de nuestros clientes”.

“Sabemos que así como nuestros pasajeros merecen todo el respeto y hacemos lo mejor por dárselo, creemos con firmeza que también nuestros más de 12.000 empleados merecen el mejor de los tratos”, agregó.

La aerolínea pidió a la Aerocivil fortalecer “aún más la regulación y permita implementar listas de exclusión aérea para prohibir que pasajeros que ya han tenido este tipo de comportamientos puedan volver a volar”.

Otro caso

En días pasados, un pasajero violento y borracho obligó a que un aeronave de Avianca cambiara su destino y aterrizara en Puerto Rico.

El incidente se dio en el vuelo AV121 de Avianca que cubría la ruta entre Londres y Bogotá, lo que obligó al piloto del avión a desviar el rumbo de la aeronave hacia San Juan de Puerto Rico para poder controlar y atender la situación en tierra.

Al parecer, un pasajero en estado de embriaguez agredió a un miembro de la tripulación, provocando algo de confusión dentro de la aeronave y llevando al capitán a tomar la decisión de aterrizar en un puerto cercano.

Una vez el avión tocó tierra en San Juan, el pasajero fue expulsado del vuelo y dejado a disposición de las autoridades de la isla. En ese momento, el itinerario continuó y la aeronave aterrizó en Bogotá sobre las 5:24 de la madrugada.

“Avianca destaca el buen manejo que toda la tripulación del vuelo le dio a la situación. Vale le pena recordar que estas conductas disruptivas afectan tanto el servicio de transporte de otros viajeros, como a los equipos de trabajo que deben cumplir con los itinerarios programados”, indicó la compañía aérea en un comunicado.

La aerolínea no entregó más detalles de lo sucedido ni reveló la identidad del “pasajero disruptivo” ni del tripulante que fue agredido.