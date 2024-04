“No conocí ningún tipo de condicionamiento”: Gobierno sobre la extradición de Aida Merlano y los audios amenazantes

“A mí me extraditan de una manera sorpresiva, si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar” , advirtió Aida en los audios revelados por SEMANA.

| Foto: Fotomontaje SEMANA

La congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal aseguró en SEMANA que “y o creo que cada día es más claro que esta campaña recibió dineros ilícitos, locales y extranjeros . Y si ustedes a esto le suman; el cartel de Los Soles son narcos, no. La corrupción de quienes financiaron la campaña que yo he llamado los ‘Tres Mosqueteros’, que son el señor Euclides Torres, del clan Torres; el señor Olmedo López, y el señor Pedro Contecha. Y si a eso se suma el señor del avión, pues todos esos financiadores llenos de dinero también sirvieron para unas elecciones que, como lo dice Aida, le sumaron votos que si se los quitan, pierde -Petro- ”.

Sobre esas conversaciones, Benedetti agrega otra en la que él le dice: “todo eso que tú estás diciendo sabes que es mentira (no trabajaste con nosotros, no nos diste ningún aporte, no conseguiste ningún voto, y además tú y tu gente no votaron por nosotros)”. Y ella le responde: A mí no me importa y ya verás cuando la opinión pública oiga esto”.