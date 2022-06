“No digas mentiras”: Gustavo Bolívar a María José Pizarro; le dice que no hubo consenso y que Roy Barreras “no representa el cambio”

Luego de la decisión de que Roy Barreras vaya a ser el nuevo presidente del Congreso, algunas voces, incluso del mismo Pacto Histórico, han ‘estallado’ contra esa designación.

Uno de ellos fue Gustavo Bolívar, quien dijo que no estuvo de acuerdo con que Barreras los vaya a representar. “Respeto y acato la decisión, pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la ‘experiencia’, pero no, no representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto”, dijo Bolívar.

Otro de los que reclamó fuertemente, y también estaba en la baraja para ser presidente del Congreso, fue el senador Alexánder López Maya, quien cuestionó a Barreras y a María José Pizarro por decir que la decisión fue concertada.

“María José, lo de Roy Barreras. Ni democrático. Ni concertado. Ni dialogado fue, si vas a informar aférrate a la verdad. Esperaba más de usted, seguiremos luchando por el cambio”, (sic) le dijo López a Pizarro.

El mensaje que molestó a los congresistas del Pacto fue en el que María José Pizarro informó de esa decisión públicamente en horas de la tarde. La congresista dijo que de manera “concertada, democrática y dialogada”, como según ella es el talante del Pacto Histórico, se tomó la decisión.

La congresista recalcó que supuestamente sería Barreras el que tiene la experiencia e idoneidad para llevar a cabo esa tarea y así sacar adelante las reformas del gobierno de Gustavo Petro. “Priorizamos las reformas por encima de cualquier aspiración personal que podamos tener o cualquier aspiración política partidista de quienes componemos el Pacto Histórico”, señaló.

Por su parte, Barreras comentó que su propósito será construir las mayorías para buscar sacar adelante las reformas y concretar la anhelada gobernabilidad. “El pueblo colombiano votó por un cambio seguro, pero también el mensaje a la otra mitad de Colombia que nos acompañó en el voto”, señaló Barreras tras la decisión.

En ese sentido, señaló que el acuerdo nacional que buscan con otros sectores será “abierto e incluyente” y que entre sus prioridades estarán una gestión para “la paz y la justicia social”. Barreras buscará adelantar una reforma tributaria para recoger los recursos necesarios para llevar a cabo las promesas de Petro en campaña, hacer una reforma política y ratificar el Acuerdo de Escazú, entre otros.

Comentó que buscarán hacer negociaciones y un cese al fuego con grupos al margen de la ley. “Un mensaje a los colombianos, a los compatriotas que tienen armas ilegales en la mano: vamos a trabajar para que dejen las armas, para que dejemos de matarnos”, señaló el senador del Pacto Histórico.

La decisión de que Barreras vaya a ser el nuevo presidente no dejó contentos a muchos simpatizantes del Pacto Histórico, quienes han reclamado que no evidencian el verdadero cambio en la decisión, ya que el senador viene de otros partidos tradicionales y de apoyar gobiernos con los cuales estuvieron en contra.

Precisamente, en la disputa por la Presidencia del Senado estaban, además de Barreras, María José Pizarro, Gustavo Bolívar y Alexánder López Maya. Los tres últimos vienen de hacer política toda la vida en la izquierda y han estado más tiempo al lado de Petro.

Barreras, por su parte, fue designado por Petro en medio de la campaña como su jefe de debate parlamentario, por lo que ya venía manejando las relaciones en el Congreso y buscando apoyos de congresistas para que se sumaran a su causa.

Eso, y el manejo que tendría Barreras con otros sectores, pudo haberle dado cierta ventaja. Además, en estricto sentido es menos confrontacional, lo que le podría dar mayor margen de maniobra para dialogar y concertar con otros partidos y líderes de distintos sectores y sacar las reformas que necesita el nuevo Gobierno.