“No manejan nuestra política exterior”, Petro responde por su postura sobre Israel ante los llamados de atención de EE. UU.

Deborah Lipstadt, embajadora de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, intervino este jueves, 7 de marzo, en el Capitolio Nacional en Washington (EE. UU.) en donde criticó la postura de Petro al no condenar los ataques de Hamás contra Israel. cooperation" in 57 countries in Europe, Eurasia and North America. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) | Foto: Getty Images