Petro le teme a que Colombia elija a una o un “Milei” en 2026. Presidente dio una orden: “tenemos que volver a ganar…la oligarquía no saca a Petro”

En una agenda regional adelantó el presidente de la República Gustavo Petro en San Pablo, en el departamento de Nariño, en esa zona el mandatario colombiano agitó su discurso y destapó su temor sobre la llegada de un Milei cuando termine su Gobierno del cambio en 2026.

El jefe de Estado, manifestó en el evento público que se registró este 7 de marzo, que la eventual translación de Gobierno debe ser con otra fuerza progresista, no inclinada hacia la oligarquía.

“No sólo en lo que queda de este gobierno, que aún queda bastante, sino que en lo que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer, ayer decían, fuera Petro decían, pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño si no me gusta ni cinco, ni más faltaba que me voy a ir de ahí, pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso”.

Y avanzó en su discurso: “Ya cometí ese error en la ciudad de Bogotá y se tiraron el metro subterráneo, eso fue lo único que hicieron, nueve años y todavía no empieza, pero aquí no podemos cometer ese error, aquí tenemos que crecer aún más organizada y en número para que sea contundente el triunfo del pueblo”.

“Ellos gobernaron 200 años, nosotros llevamos dos y miren los entuertos que nos toca arreglar de la vagabundería que han hecho desde el gobierno nacional. Pero dos no es suficiente, la oligarquía no saca a Petro del gobierno porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir y no se puede equivocar”, insistió el jefe de Estado.

Y anotó el mandatario colombiano: “Una Milei, como pasó en Argentina, no, bueno, qué chévere que parece loquita que está muy bien, que mire que chistes hace una o uno y después llega con el asadón encima de la cabeza y con la sierra eléctrica mostrándola. Aquí no volvemos a la esclavitud, aquí hay que profundizar la democracia, por eso estos objetivos de reforma agraria”.

Alerta democrática en Colombia: “Gustavo Petro no quiere las elecciones en Colombia de 2026″

El miércoles 6 de marzo, miles de colombianos se volcaron a las calles para mostrar su inconformismo contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, el cual se ha visto inmerso en varios escándalos, sumado a que sus reformas han sido bastante cuestionadas, al igual que sus nombramientos en entidades claves del Estado.

En Vicky en Semana, el senador Jota Pe Hernández, Jaime Arizabaleta, abogado y activista político; Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional y Josías Fiesco, también activista político, se refirieron a las marchas de este miércoles y el reciente pronunciamiento del presidente Petro, quien dijo que las movilizaciones se realizaron por un grupo de personas que no quieren un cambio para el país.

Enrique Gómez rechazó la posición que tomó el presidente Petro, a propósito de las recientes marchas en contra de su mandato. El excandidato presidencial dijo en Vicky en Semana que lo del jefe de Estado es “estigmatizar”.

“La escucha y el diálogo es una característica de los demócratas. Gustavo Petro ha sido un enemigo de la democracia, sistemático toda su vida adulta (...). Yo creo que el presidente trata de minimizar esto y marginar a los marchantes, porque el mensaje también se oyó alto y claro en el Congreso, en donde ayer, de manera completamente desatinada, el ministro Velasco, que ya no sabe qué más ofrecer ni qué más mermelada llevar al Congreso, trató de aperturar la plenaria alrededor del proyecto de reforma a las pensiones y obviamente fracasó”, indicó Gómez.

El director del movimiento Salvación Nacional también fue enfático en decir que Gustavo Petro, supuestamente, no quiere que haya elecciones presidenciales en 2026.

“Lo de Petro es estigmatizar. Lo de Petro sigue siendo el deseo de buscar una justificación, que no la hay, para una ruptura institucional, con la cual me da mucho temor que sí se pueda dar una ruptura democrática en 2026. Petro no quiere las elecciones en 2026 o las quiere hechas por una firma, compañía o entidad estatal de bolsillo”, agregó Gómez.

Por su parte, el congresista Jota Pe Hernández recordó que el mismo presidente Petro, así como su vicepresidenta Francia Márquez, han manifestado que a ellos no les alcanza cuatro años para lograr lo prometido en campaña.