Duro choque entre Gustavo Petro y David Luna. El senador le dijo: “Las instituciones y la democracia se respetan”

Parece que el mandatario colombiano no le gustó para nada lo que dijo Luna en las manifestaciones, ya que alertó que no iba a “permitir que la salud de los colombianos sea el fortín político para quedarse en el poder”.

Frente a esa postura del senador Luna, el jefe de Estado lanzó el dardo: “Para respetar las instituciones hay que dejar de robarlas. Así que me toca sacar los ladrones de todas las instituciones. Que lástima que estés, David, con los partidos que han puesto la mayor cantidad de ladrones a robar instituciones”.

Sin embargo, ante la dureza del mensaje de Petro, replicó Luna: “Señor presidente, al contrario de su gobierno, yo no tengo investigación alguna, menos por un hecho de corrupción. He tenido 27 años de carrera pública limpia y transparente. No desvíe la conversación. Más bien, cuénteles a los colombianos por qué se quiere apropiar directamente de los 90 billones anuales de los recursos a la salud. ¿Acaso se quiere aferrar al poder? ¿Acaso los piensa poner al servicio de la política?”.