“No permitiremos que desadaptados pongan en riesgo la libertad de culto”: MinInterior

El ministro del interior, Daniel Palacios, rechazó tajantemente la situación que se registró el domingo 20 de marzo en donde varios encapuchados irrumpieron en la Catedral Primada de Bogotá en plena misa.

El funcionario del Gobierno señaló por medio de su cuenta de Twitter que “no permitirá que desadaptados pongan en riesgo la libertad de culto o el respeto por las creencias religiosas”.

“La libertad de culto, el respeto a nuestras creencias religiosas y por la fe de cada uno, son un logro de todos los Colombianos. No permitiremos que desadaptados que no respetan nada, no valoran nada, que consideran la anarquía su medio de expresión lo pongan en riesgo”, trinó Palacios.

También se conoció la reacción del presidente Iván Duque quien se sumó a las voces de rechazo tras la incursión de varios encapuchados a la Catedral Primada en Bogotá, quienes en medio de arengas interrumpieron la eucaristía y con pancartas atacaron la fe católica de las personas que formaban parte de la misa que se estaba llevando a cabo.

El jefe de Estado aseguró que los responsables de esta agresión van a responder ante la justicia, al tiempo que señaló que la fe de las personas se debe respetar sin importar las creencias y condenó la interrupción de los encapuchados a la ceremonia católica que se estaba realizando sobre el mediodía del pasado domingo 20 de marzo.

En la red TikTok, usuarios publicaron el ataque del que fueron víctimas en medio de una celebración litúrgica en la Catedral Primada de Bogotá.

“Indigna la violación a la libertad de cultos, la agresión a las creencias de otros y la intención de pisotear un templo sagrado. Esto es lo que hacen los violentos e intolerantes que quieren imponer su criterio”, expresó el presidente de la República en su cuenta de Twitter.

Además, este hecho contra la Iglesia católica ha generado polémica en las redes sociales, en las que se pueden apreciar comentarios a favor y en contra.

Pese a que la Policía de Bogotá no ha dado mayores datos, sí dijo que está averiguando a fondo lo sucedido, mientras que el Cuerpo Técnico de Investigación judicial de la Fiscalía está realizando entrevistas para determinar realmente quiénes estarían detrás.

“Es un irrespeto a la FE, la libertad religiosa y las creencias de millones en el país. No permitiremos que violenten los lugares de culto”, señaló en su momento el concejal Emel Rojas sobre este hecho.

¿Quién es la encapuchada que irrumpió en la Catedral Primada?

Alias Simona pertenece a la primera línea en Bogotá. Ya ha sido detectada en varias oportunidades protagonizando ataques contra medios de comunicación y hablando en nombre de ese controvertido grupo. Vale la pena recordar que varios de sus integrantes han sido relacionados con delitos como terrorismo, concierto para delinquir, asonada, homicidio, entre otros.

Simona: ella es la mujer encapuchada que irrumpió en la Catedral Primada de Bogotá en plena misa.

Este domingo 20 de marzo, alias Simona llegó vestida de negro a la Catedral Primada, ubicada al lado del Capitolio. Su cara estaba cubierta por una capucha blanca, solo se veían sus ojos grandes. Mientras los feligreses escuchaban atentos y concertados la eucaristía, ella irrumpió con gritos y arengas leyendo un papel y se subió en una de las bancas que ocupaban los creyentes.

La encapuchada iba, como siempre, acompañada de un grupo de hombres, también encapuchados, que le respondían sus arengas, también con libreto en mano. A uno de ellos, una creyente que asistía a la misa intentó quitarle la tela negra que le cubría la cara. Simona no se daba por aludida y seguía gritando, al tiempo que uno de sus cómplices trataba de cubrir su identidad. Se paseó por varias de las bancas de la iglesia ante la mirada desconcertada de un policía que llegó al lugar y otro personal de seguridad. Luego, salió caminando de la Catedral como si fuera la jefe del grupo.

Simona, de contextura delgada y voz estridente, ya había hecho otras apariciones, atacando y vandalizando sedes de medios de comunicación. También se le ha visto en los buses del sistema masivo de transporte TransMilenio, con su grupo, causando pánico entre los pasajeros.