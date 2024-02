“No realicé ninguna afirmación contra Verónica Alcocer”. Dueño de perfil en X le responde a Petro por insultar a la primera dama

Petro realizó una férrea defensa a la primera dama en medio de la profunda situación que se desató en el país por sus viajes y gastos, los cuales motivaron un fuerte pronunciamiento de la Procuraduría General, quien señaló que Alcocer no es una funcionaria pública y no puede recibir ningún tipo de viático. Asimismo, recalcó que ella no puede hacer esa cantidad de gastos a cargo del erario.