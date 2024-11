“No se establece la presunta persecución”, esta es la contundente decisión que declaró en contumacia a la fiscal Angélica Monsalve

No hay justificación, razón o excusa. La fiscal Angélica Monsalve faltó al deber constitucional de acudir a los llamados de la misma justicia que ella representa como fiscal. En varias oportunidades fue convocada a audiencias de imputación y preparatorias a un juicio por presuntos hechos de corrupción y nunca llegó.

A varias de esas diligencias no asistió, presentó excusas, incluso incapacidades médicas, que terminaron dilatando el proceso en su contra y, por tanto, retrasando la efectiva acción de la justicia, que podría derivar en su absolución, pero que terminó enredado entre excusas e inasistencias.

Para el juez penal del circuito en Bogotá, las razones o argumentos de la fiscal, a la hora de faltar a las diligencias, no son justificables y Monsalve, como abogada y fiscal, conoce perfectamente las implicaciones de faltar a esa responsabilidad con la justicia. Es decir, tenía la experiencia y era consciente de la importancia de su presencia en las diligencias, incluso para demostrar su inocencia.

“Frente a esta justificación, este estrado judicial no tiene otra opción que retomar el argumento antes ventilado, ya que ella misma se puso en esa situación que no le permite atender el llamado de la Administración de Justicia. Ella misma aceptó que la cita médica se la programaran para ese día y a esa hora, sin que las partes conozcan su real estado de salud, del que se pueda concluir que no le permitió cumplir la citación o que se trató de una urgencia”, advierte el documento del juzgado.