“No se lo deseo a nadie”: el duro relato de un hombre que atacaron con ácido por robarlo en Bogotá. Así recordó ese instante

La violencia no da tregua en Bogotá y cada día se registran más casos relacionados con la inseguridad de la que cientos de ciudadanos son víctimas. Además del robo a los restaurantes, un caso estremeció en las redes sociales cuando Sergio Mogollón contó como fue atacado con ácido en el barrio Castilla, en Bogotá, mientras caminaba con su esposa.

Mogollón, según relató en TikTok, recordó todo lo que le pasó cuando iba por un sendero que conduce a un CAI, el cual queda cerca al conjunto Parques de Castilla, lugar donde vivía.

El hecho ocurrió en 2011 y este hombre quiso compartir su historia. Allí, un sujeto se le acercó para intentar robarlo, pero “al no dejarnos el tipo sacó un líquido y me echó ácido en la cara”.

A través de sus redes sociales, la víctima expresó que a partir de ese momento comenzó ´´la tortura, eso no se lo deseo a nadie, mi novia me alcanzó a encontrar un sitio y me echó agua, pero, pues nada, yo sufrí quemaduras en los ojos, en toda la cara´´.

Mogollón, en un principio fue llevado a la Clínica de Occidente y posterior a su llegada fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, uno de los centros hospitalarios mejor preparados en áreas de quemados.

“Cuando llegué al Simón Bolívar, empezó el camino largo, no hay amigos, no hay familia, el tema con mi familia es bien delicado, básicamente yo me había ido de la casa muy joven, tenía 15 años cuando me fui, cuando me pasa el ataque yo ya vivía con mi novia y empieza un camino durísimo, es la batalla por no quedarme ciego, por recuperarme, en esa época (2011) yo fui el segundo caso, de hecho fui el primer hombre”, señala Mogollón en su cuenta de TikTok.

Del mismo modo, la víctima comentó que el día del ataque, trabajo común y corriente como publicista de una agencia que quedaba a dos cuadras de su casa; sin embargo, mencionó que ese día decidió ir a recoger a su novia a Ricaurte, lugar donde ella laboraba.

“Algo muy curioso que pasó ese día es que en el TransMilenio todo el mundo me miraba, en fin”, expresó.

En otro video Mogollón contó con exactitud que fue lo que ocurrió ese día y cómo fue atacado de manera inesperada.

“Yo iba caminando con mi novia, cuando sale un tipo y me dice ´´bájese de todo lo que tiene y yo le dije que no”, de hecho él me dijo deme una moneda y yo le dije que no´´.

En ese momento manifestó que el hombre se mandó la mano atrás, “cuando eso pasó yo no me imaginé un basado de ácido, yo alcancé a correr a mi novia detrás de mí y el ácido me cayó a mí, una parte le cayó a ella, pero el gran afectado fui yo”, dijo.

La víctima también aseguró que el ladrón alcanzó a forcejear con él para quitarle la maleta que llevaba, pero no logró su cometido, recordó que una persona intentó perseguirlo, pero finalmente ´´no pasó nada, mi novia pensó que era escopolamina, hasta el momento en que ella me vio la cara y su reacción fue sacar bolsas de agua de la nevera de una tienda y empezó a lavarme´´.

“Las primeras 8 o 10 horas pensé en suicidarme, porque no veía nada, yo quedé ciego instantáneamente, durante esa noche cuando mi novia me decía que como estaba, yo le decía que como me veía y era chistoso porque ella en no hacerme caer el ánimo, me decía que no era tan grave”, relató Mogollón.

Sergio Mogollón, fue atacado con ácido en el 2011, en la ciudad de Bogotá. | Foto: @sergiocarbuilder

Para Mogollón, desde su experiencia, es importante que las personas que pasan por un momento difícil comprendan que siempre hay una salida a ese mal momento.