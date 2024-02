‘’Se los he dejado divinos’': Shakira presume el nuevo look que le hizo al cantante español, Alejandro Sanz

A través de las redes sociales de la barranquillera, el cantante español señaló: ´´Me va a cambiar el look, es que le gusta jugar con mi look´´, a lo que Shakira le responde ´´Tú te tienes que dejar guiar de mí, para el tema del look, yo soy tu asesora y si hay alguna reclamación de tus fans, es conmigo´´.