“No se podía meter al ELN un entuerto de cese con bandas y paramilitares”: Antonio García volvió a lanzar críticas al Gobierno Petro

Antonio García es el jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y uno de los más radicales integrantes de esa guerrilla. Desde que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño y anunció su política de ‘paz total’, el comandante guerrillero mostró su inconformismo porque, según él, el Ejecutivo quería meter a todos los grupos “en el mismo costal”.

Con el paso de los meses y la reactivación de los diálogos en Caracas (Venezuela), García ha sido crítico de algunas posturas del Gobierno Petro, aunque ha manifestado la voluntad del ELN para avanzar en los diálogos de paz.

Sin embargo, este miércoles 11 de enero, volvió a referirse al fallido cese al fuego bilateral que anunció el presidente Petro el pasado 31 de diciembre con varios grupos armados, entre ellos, el ELN.

Según el jefe del ELN, el Gobierno del presidente Petro se equivocó porque todo acuerdo debe ser consensuado entre las partes y reiteró que nunca hubo un diálogo entre las delegaciones sobre ese asunto. Las declaraciones se dieron en el portal alcarajo.org y allí volvió a desmentir al mandatario de los colombianos.

“No se ha pactado en la Mesa dicho acuerdo de esta naturaleza como se quiso presentar. Es elemental que un acuerdo se hace mínimo entre dos, si se decreta unilateralmente se trata de una imposición, y no se necesitaría ninguna Mesa de Diálogos. Jamás podrá existir un acuerdo bilateral si lo construye uno solo, es de sentido común. No hubo acuerdo entre el ELN y el gobierno, menos se podía meter al ELN un entuerto de cese con bandas y paramilitares”, dijo García en dicha entrevista.

De izquierda a derecha: Antonio García, jefe del ELN, e Iván Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz. - Foto: AP

Asimismo, indicó que será el Gobierno del presidente Petro el encargado de solucionar el problema que creó porque el anuncio fue unilateral y el ELN no participó en dicha decisión.

“Cualquier impase que suceda fuera de la mesa, como el acontecido debe ser tratado dentro de la formalidad pactada, no se puede pretender que el ELN cumpla o asuma compromisos de cumplimiento si no participó en su construcción. Esto es el ABC en teoría de negociación o resolución de conflictos. Vamos a conversar sobre la situación creada por el Gobierno, sobre la cual no tenemos ninguna responsabilidad, no fue creada por nosotros, más bien somos víctimas”.

Para el comandante del ELN sí hay una crisis en la mesa de diálogo porque se acordaron unos protocolos para hacer los anuncios al país y el Gobierno nacional los incumplió porque “un acuerdo se hace mínimo entre dos, si se declara unilateralmente se trata de una imposición, y no se necesitaría ninguna Mesa de Diálogos”.

Agregó que: “desde un inicio hemos dicho que la propuesta de «paz total» no la compartimos y no hemos asumido nada que nos confunda con esa visión. El gobierno pretende darle un estatus político a bandas y grupos paramilitares y no tiene claro qué proceso debe seguir con ellos, y busca con el proceso con el ELN abrirles camino, cosa que resulta peligroso para el proceso de paz que estamos tratando de darle continuidad”.

Delegaciones de paz del Gobierno y del ELN en Caracas (Venezuela). - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

El pasado 9 de enero el Gobierno nacional le pidió al equipo negociador del ELN en Venezuela que se sienten en una reunión extraordinaria para avanzar en dos puntos clave previo al inicio de un nuevo ciclo de negociaciones.

Serían dos los objetivos principales de dicha reunión, el primero es ajustar algunos detalles en cuanto a la agenda prevista para la negociación que no pudieron ser finiquitadas en el primer ciclo. También se tiene la idea de revisar la propuesta puesta sobre la mesa del cese al fuego bilateral.

Se espera que el próximo ciclo de negociaciones se lleve a cabo en México el próximo 23 de enero, aunque García indicó que seguramente habrá que solucionar primero “la crisis que se generó con las declaraciones unilaterales del presidente”.